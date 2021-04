David Luiz tem futuro indefinido e já escolheu destino para atuar na próxima temporada, diz jornal

No Arsenal desde a temporada 2019-20, David Luiz tem futuro indefinido. Com contrato válido até o final de junho, o zagueiro ainda não sabe se terá o vínculo renovado.

De acordo com o Evening Standard, os dirigentes dos Gunners podem oferecer mais um ano de contrato ao brasileiro. No entanto, nenhuma negociação foi iniciada até o momento.

Se não for em Londres, David Luiz tem alguns caminhos para escolher. Segundo o tabloide, o defensor possui ofertas em cima da mesa, mas não está com pressa para definir o futuro.

Um das possibilidades é retornar ao Benfica, clube o qual é ídolo e que já demonstrou publicamente o desejo de voltar. Ao todo, David Luiz ficou quatro temporadas no clube da Luz, de 2006 a 2010, tendo disputado 130 jogos e marcado seis gols.

O planejamento do futuro vai além das quatro linhas. David Luiz já deixou claro que, após pendurar as chutes, pretende se tornar treinador.

Antes de definir qual passo tomará na carreira e em qual clube jogará, o brasileiro ainda tem mais cinco rodadas da Premier League para defender o Arsenal e a Europa League com chances de conquistar o título.

Nesta quinta (29), a equipe londrina encara o Villarreal pela primeira partida da semifinal do torneio. O confronto será realizado às 16h, no Estádio de la Cerámica.

Com 46 pontos na tabela de classificação do Campeonato Inglês, os Gunners estão na 10ª colocação e a nove do West Ham, primeiro time dentro da zona de competições europeias.

Na próxima rodada, os comandados por Mikel Arteta terão pela frente o Newcastle United, no St. James Park. A partida será no domingo (2), às 10h.