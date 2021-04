Days Gone será lançado para PC em maio! Confira gameplay

A Sony anunciou hoje (15) a data de lançamento de Days Gone no PC e mais novidades sobre a versão para computadores, anunciada em fevereiro. O exclusivo de PlayStation será lançado na Steam e Epic Games Store em 18 de maio por R$ 199,90.

A data de chegada aos computadores foi divulgada com um trailer, que também mostra algumas das novidades que estarão disponíveis somente na versão de computadores de Days Gone. Enquanto o conteúdo do jogo é o mesmo, a edição de PC vem com alguns aprimoramentos técnicos.

Os jogadores do PC poderão jogar Days Gone em monitores ultrawide, com proporção 21:9, e utilizar um modo foto com captura em super resolução. Além disso, o jogo chega aos computadores com taxa de quadros destravada e melhorias visuais, como maior nível de detalhes no cenário, mais distância de renderização e folhagens mais realistas.

Fonte: PlayStation Blog

A pré-venda de Days Gone no PC já está aberta na Steam e Epic Games Store. Abaixo, você confere os requisitos mínimos e recomendados para encarar o jogo no computador:

Requisitos Mínimos

Requer um processador e sistema operacional de 64 bits

SO: Windows 10 64-bits

Processador: Intel Core i5-2500K de 3.3GHz ou AMD FX 6300 de 3.5GHz

Memória: 8 GB de RAM

Placa de vídeo: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) ou AMD Radeon R9 290 (4 GB)

DirectX: Versão 11

Armazenamento: 70 GB de espaço disponível

Requisitos Recomendados

Requer um processador e sistema operacional de 64 bits

SO: Windows 10 64-bits

Processador: Intel Core i7-4770K de 3.5GHz ou AMD Ryzen 5 1500X de 3.5GHz

Memória: 16 GB de RAM

Placa de vídeo: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) ou AMD Radeon RX 580 (8 GB)

DirectX: Versão 11

Armazenamento: 70 GB de espaço disponível

Outras observações: Apesar de não ser requerido, o uso de um SSD é recomendado



Fonte: Tecmundo