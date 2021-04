De Bruyne sente dor no pé, deixa o campo com ‘cara feia’ e preocupa para jogos decisivos

E o Manchester City sofreu uma baixa na partida contra o Chelsea, neste sábado, pela semifinal da Copa da Inglaterra. Kevin De Bruyne sentiu o tornozelo e precisou ser substituído.

Em campo, o belga acabou dando lugar a Phil Foden. O lance parecia ser simples, já que não houve nem a clássica torção que acaba tirando os jogadores de campo.

