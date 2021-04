De Bruyne tem lesão no ligamento do tornozelo e está praticamente fora de 1ª semi contra PSG, diz TV

Ainda não é oficial, mas Pep Guardiola e o Manchester City devem receber nas próximas horas uma notícia para lá de desagradável: a lesão de Kevin de Bruyne é, de fato, séria como os médicos suspeitavam.

O meia foi substituído no sábado (17), durante a semifinal da Copa da Inglaterra, contra o Chelsea, com dores no tornozelo direito.

De acordo com a RMC Sport, De Bruyne sofreu uma lesão de ligamento e que deve tirá-lo da primeira partida contra o Paris Saint-Germain, pela semifinal da Uefa Champions League, no dia 28, em Paris.

O City ainda não falou oficialmente sobre a lesão pois espera uma evolução no quadro e resultados de outros exames a serem feitos nas próximas horas. Mas, nos bastidores, o pessimismo é grande sobre a presença dele no jogo em Paris.

Caso a lesão de ligamento se confirmar, De Bruyne ficará fora de ação por no mínimo duas semanas. Assim, também perderá a final da Copa da Liga Inglesa, no próximo domingo (25), contra o Tottenham, em Wembley.

Também perderia algumas rodadas da Premier League, em que o City viu a vantagem de 14 pontos diminuir para 8 neste domingo (18), com a vitória do Manchester United sobre o Burnley, em Old Trafford. Restam seis rodadas para o fim do campeonato.