De contrato renovado, Nestor desabafa após marcar pelo São Paulo: “Recebi xingamentos e não pude me defender”

O meio-campista Rodrigo Nestor foi um dos destaques do São Paulo na volta do Campeonato Paulista de 2021. Escalado como titular pelo técnico argentino Hernán Crespo, o jogador, de 20 anos, balançou as redes na goleada por 5×1 diante do São Caetano, no Morumbi – aos 20 minutos da primeira etapa ele marcou após assistência de Reinaldo.









A boa atuação e o gol chegam após o volante se envolver em especulações nos bastidores. Depois de uma longa “novela“, a diretora tricolor chegou a um acordo para renovar o contrato de Rodrigo Nestor, que acabava antes do fim do ano. Agora, o camisa 25 tem vínculo até 2024 e multa rescisória de 40 milhões de euros (R$ 270 milhões) para o exterior – no mercado nacional o valor é de R$ 180 milhões.

Logo depois de balançar as redes contra o São Caetano, Rodrigo Nestor desabafou na saída do campo. “Sempre foi minha vontade ficar. Recebi alguns xingamentos nesta semana e não pude me defender, agora eu posso. Sempre quis ficar, o São Paulo é minha casa, gente! Não tinha motivo para querer ir embora“, garantiu.

Rodrigo Nestor: marcou contra o São Caetano (Foto: Paulo Pinto / saopaulofc.net / Divulgação)



A partida contra o Azulão foi a quarta de Rodrigo Nestor na temporada e o gol foi o primeiro do jogador como profissional. Em entrevista coletiva, Hernán Crespo destacou a qualidade do meio-campista, que já havia sido titular no clássico com o Santos e diante do Grêmio Novorizontino, e segue buscando se firmar.

“Nestor é um jogador muito importante para nós e para o time. Sabemos perfeitamente que podemos contar com ele. Dentro do plantel há outros jogadores muito importantes e que terão espaço nos próximos jogos, mas tenho uma grande felicidade em tê-lo. É um jovem que está buscando seu espaço dentro da equipe e hoje foi muito bem“, destacou o técnico argentino.