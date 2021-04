De olho em valorização, Santos fecha contrato com Felipe Freitas e blinda jovem com 100 milhões de euros

Com problemas para reforçar o elenco por meio de contratações via mercado da bola, o Alvinegro Praiano joga luz em sua base e trabalha para valorizar os potenciais “meninos da Vila” promissores. Nesta quinta-feira (15), o atacante Felipe Freitas assinou renovou seu vínculo com o Peixe, ao assinar seu primeiro contrato como profissional. A informação é do UOL Esporte.









Aos 16 anos, Freitas é considerado um dos mais promissores jovens do Santos. O atacante, inclusive, já tem no currículo convocações para a seleção brasileira de sua categoria. O Peixe fez um contrato que contempla uma multa alta para tirar o jovem da Vila Belmiro. Para rescindir o contrato, terá que ser pago multa de 100 milhões de euros (R$ 673 milhões).

O vínculo do jogador com o Peixe agora vai até 2024. A tratativa valoriza uma joia da base que, até o ano passado, não tinha um contrato de formação acordado com o clube. O atacante brilhou no Campeonato Paulista Sub-15 de 2019, quando o Alvinegro Praiano chegou na segunda colocação. Na época, Felipe atuou na final da competição sem compromisso oficial algum com o Santos.

Felipe Freitas Laurindo, joia da Vila – Foto: Flickr Oficial Santos Futebol Clube – autor: Pedro Ernesto Guerra Azevedo



O contrato com o jovem atacante foi fruto de um trabalho realizado pelo Superintendente de Futebol William Thomas, ao lado do antigo Gerente de Base, Jorge Andrade. Em uma tarefa de pinçar contratos, Felipe foi um dos contemplados. Thomas já deixou o clube e Andrade hoje comanda o departamento profissional. Contudo, quem dirigiu as negociações foi o novo gerente da base do Santos, Felipe Gil.