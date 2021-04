De olho na sequência da temporada, Ceni decide não levar Gerson e mais 4 jogadores para o duelo contra o Volta Redonda

Invicto na Libertadores, o Flamengo vai em busca de uma vaga na final do Campeonato Carioca a partir deste sábado (1), diante do Volta Redonda. O primeiro jogo será no estádio Raulino de Oliveira e a partida decisiva acontece no outro final de semana no Maracanã.









De olho na sequência da temporada e também em se isolar na liderança do grupo E da Libertadores, o técnico Rogério Ceni deverá preservar alguns de seus principais atletas para o jogo da ida contra o Voltaço. Além disso, o comandante quer dar mais rodagem ao elenco, já que 2021 promete ser uma temporada ainda mais intensa do que a anterior.

Até por isso, Gerson, Gabigol, Filipe Luís e Rodrigo Caio não foram relacionados para a primeira partida da grande semifinal do Estadual. Quem também ficará de fora é o zagueiro Léo Pereira, que após ter ido a uma festa e, posteriormente, alegado estar passando mal para não participar de um treino, se reapresentou no Ninho do Urubu, fez exames para Covid-19, e treinou com o restante da equipe após o resultado ter dado negativo.

Rogério Ceni barrou 5 jogadores para o duelo contra o Volta Redonda. Foto: Alexandre Vidal/Flamengo



Gerson ficará de fora porque sentiu dores na parte posterior da coxa esquerda no treino desta sexta-feira e realizará exames no sábado. Filipe Luís e Gabigol foram poupados. Por fim, Rodrigo Caio se recupera de uma fibrose na coxa. A informação é da equipe de reportagem do Globoesporte.com

Sem 5 jogadores, Rogerio Ceni deve mandar o Flamengo a campo com a seguinte formação: Diego Alves; Matheuzinho, Willian Arão, Bruno Viana e Renê; João Gomes, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro (Vitinho) e Bruno Henrique.