De olho no River Plate, Roger Machado relaciona Cazares e mais um reforço para o duelo contra o Botafogo

Já de olho na partida diante do River Plate, que acontecerá na próxima quinta-feira (22), às 19h, no Maracanã, data que marcará o retorno do Fluminense à Libertadores após 8 anos, o técnico Roger Machado encerrou nesta sexta-feira (16) a preparação do Tricolor das Laranjeiras para o último teste da equipe, neste sábado (17), contra o Botafogo.









A boa notícia para Roger Machado é que para o duelo deste sábado (17) contra o Fogão, o treinador poderá relacionar dois jogadores: o zagueiro Manoel e o meio-campista Cazares. Como a dupla ainda não teve muitos treinos ao lado do elenco, os atletas deverão começar no banco de reserva e se possível entrar ao longo da partida para ganhar ritmo de jogo já pensando no duelo contra o River na Libertadores.

Quem está confirmado como titular é o volante Yago. O profissional, que havia perdido vaga no time titular no último final de semana, volta à equipe, mas não assumirá o lugar de Wellington ou Martinelli. Os dois também estão cotados para iniciar o clássico. A tendência é que o atacante Luiz Henrique é quem seja sacado. A informação é da equipe de reportagem do Globoesporte.com

Manoel também foi relacionado para enfrentar o Botafogo. Foto: MailsoN Santana/Fluminense



Sendo assim, o provável Fluminense que entrará em campo neste sábado (17) contra o Botafogo é o seguinte: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Wellington, Martinelli e Yago; Nenê, Kayky e Fred.

O Fluminense é o 4º colocado do Campeonato Carioca com 16 pontos. Em caso de vitória diante do rival, o Fluzão irá carimbar de forma matemática sua vaga na semifinal do torneio estadual.