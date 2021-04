De olho no título da Sul-Americana, Bento desbanca Jandrei e será o goleiro do Athletico na competição continental

Em busca do bicampeonato da Copa Sul-Americana, o Athletico Paranaense terá uma novidade para o duelo contra o Aucas, do Equador, nesta terça-feira (20). O goleiro Bento, que brilhou contra o River Plate, nos duelos do ano passado pela Libertadores, estará de volta sob as traves para defender o Furacão do time equatoriano. A partida marcará a volta do arqueiro pelo time paranaense em um jogo continental. A informação é da equipe de reportagem do Globoesporte.com









Isso porque Jandrei, que pertence ao Genoa, da Itália, está emprestado ao Furacão até o dia 30 de junho, mas a princípio na está nos planos da comissão técnica do clube paranaense. Com isso, Bento sobe um “degrau” e vira o segundo goleiro do time principal do Athletico. Léo Linck e Anderson são as outras opções de António Oliveira no elenco, que assim como manda o regulamento inscreveu 50 atletas.

A partida contra o Aucas marcará a 7ª partida de Bento de baixo do gol do Athletico Paranaense. O jogador que teve destaque nas derrotas para o Palmeiras, no Allianz Parque e na eliminação do time paranaense diante do River foi muito elogiado pelo jornal argentino, o Diário Olé. “Bento, o goleiro rival, em modo Buffon, Casillas, Ter Stegen ou outro que preferirem. Defendeu tudo. O jovem goleiro parecia ter 300 partidas nas costas”, afirmou o artigo.

Quem também rasgou elogios ao arqueiro na época foi o diretor-executivo e antes técnico da equipe Paulo Autuori: “Ele tinha muita pouca idade, mas já mostrava uma personalidade que o treinador gosta, de saber da sua qualidade, de acreditar, de ser competitivo. E ele teve um batismo fundamental. Contra o River Plate e na Libertadores. Dois jogos de muito bom nível”, definiu o executivo.