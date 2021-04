De olho no Vélez, Flamengo encara a Portuguesa em busca de definir substituto ideal de Rodrigo Caio

Já classificado às semifinais do Carioca e de olho na estreia na Libertadores, o Flamengo se dará o luxo de usar um time alternativo contra a Portuguesa, neste sábado, às 21h05 (de Brasília). Mesmo assim, o confronto válido pela 10ª rodada da Taça Guanabara ganha tons de importância, já que é a última chance para Rogério Ceni testar opções na defesa e definir o substituto de Rodrigo Caio na partida contra o Vélez Sarsfield, na próxima terça-feira.

Principal zagueiro do elenco e titular incontestável, Rodrigo Caio não poderá atuar na estreia da Libertadores, pois terá que cumprir suspensão pelo cartão vermelho recebido no jogo contra o Racing, em 2020. O confronto, pela volta das oitavas de final, culminou na eliminação do Flamengo na última edição do torneio continental.

Aposta de Rogério Ceni na defesa, Willian Arão foi poupado do duelo contra a Portuguesa e deve ser mantido como titular da posição na Argentina. Diante desse cenário, os principais candidatos à outra vaga são Bruno Viana e Gustavo Henrique.

Entre os dois, o primeiro foi quem pareceu sair na frente nessa disputa. Único reforço do Flamengo para a temporada, Bruno Viana havia deixado boa impressão nas primeiras rodadas da Taça Guanabara e foi o escolhido para ser titular no duelo contra o Vasco, o último do time principal antes da estreia da Libertadores.

No entanto, no primeiro grande teste com a camisa rubro-negra, o defensor não correspondeu às expectativas e foi um dos piores em campo na derrota por 3 a 1, na última quinta-feira. Atuando pela esquerda da zaga, Bruno Viana não teve nenhuma falha gritante, mas viu os dois primeiros gols do Vasco saíram em cima dele e errou passes fáceis durante o clássico.

Se antes ele era o preferido passa assumir a vaga de Rodrigo Caio, a má atuação contra o Vasco pode ter criado uma dúvida na cabeça de Rogério Ceni. Prova disso é que Bruno Viana foi relacionado para o confronto com a Portuguesa e não seguirá a programação do restante dos titulares neste sábado.

Quem pode se beneficiar dessa situação é Gustavo Henrique. Após passar por momentos conturbados em sua primeira temporada no Flamengo, o zagueiro cresceu de produção e foi importante na reta final do Brasileirão-2020. Com as lesões de Rodrigo Caio e Willian Arão, ele foi titular em sete das últimas oito rodadas da competição e deu conta do recado.

Em comparação a Bruno Viana, Gustavo Henrique leva vantagem pelo jogo aéreo e por estar há mais tempo no clube. Dessa forma, está mais habituado ao esquema de Rogério Ceni e tem um maior entrosamento com Willian Arão. Por outro lado, ele não tem a mesma qualidade no passe nem tanta velocidade, duas características valorizadas pelo treinador e importantes para o estilo de jogo propositivo do Flamengo.

Com essa disputa em aberto, a partida contra a Portuguesa surge como última oportunidade para Rogério Ceni testar as opções e tomar uma decisão final.

Poupado do clássico contra o Vasco, Rodrigo Caio passou por uma preparação especial e será um dos titulares na zaga do Flamengo. Seja Bruno Viana ou Gustavo Henrique, quem atuar ao lado dele neste sábado terá a chance de mostrar as credenciais às vésperas do tão esperado confronto contra o Vélez Sarsfield, que marcará o início da busca pelo Tri da Libertadores.