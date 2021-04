De olho nos duelos contra o San Lorenzo, Ariel Holan perde destaque da equipe santista por tempo indeterminado; treinador indica possível substituto

Sem uma definição de quando irá voltar a jogar pelo Campeonato Paulista, o Santos faz o seus últimos ajustes antes da primeira partida contra o San Lorenzo, que acontece nesta terça-feira (6), na Argentina. Quem avançar desse confronto carimba uma vaga para a fase de grupo da Copa Libertadores.









Para a tristeza do técnico Ariel Holan, da diretoria e da torcida, o Alvinegro Praiano perdeu um volante por tempo indeterminado. Trata-se de Sandry. O volante rompeu o ligamento anterior do joelho direito durante treino do Santos nesta sexta-feira ( 2)e precisará passar por cirurgia. A previsão de retorno aos gramados é de seis a nove meses. A informação é da equipe de reportagem do Globoesporte.com.

Sandry conquistou seu espaço na temporada passada com o técnico Cuca. Ao todo, o menino disputou 19 jogos no time profissional, mas foi nessa temporada, com o comandante argentino, que o volante se tornou um dos destaques da equipe santista. Agora, Vinicius Baliero, outro Menino da Vila deve ser o dono da posição. Com a grave lesão no joelho, Sandry aguarda agora a data da cirurgia para, depois, poder iniciar a recuperação no CT Rei Pelé.

Sandry ficará por até 9 meses afastado dos gramados. Foto: Ivan Storti/Santos



Já nesta terça-feira, o Santos entre em campo para enfrentar o San Lorenzo às 21h30 (de Brasília). Sem Sandry e com Soteldo e Kaio Jorge como dúvidas, Ariel Holan deve escalar o Peixe com: João Paulo, Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Vinicius Balieiro e Jean Mota; Marinho, Marcos Leonardo (Kaio Jorge) e Soteldo (Ângelo).