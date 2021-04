De revelação promissora à decepção do Morumbi, Gonzalo Carneiro deve fechar com a Juventus, da Itália, após não renovar com o São Paulo

O contrato do atacante uruguaio Gonzalo Carneiro, no São Paulo, finalizou na última quarta-feira (30), estando, no entanto, afastado dos trabalhos no Tricolor desde o começo do mês. Nesta segunda-feira(5), uma notícia surpreendeu o mercado da bola. Segundo o jornalista uruguaio, Rodri Vázquez, o atacante está a caminho da Itália para assinar contrato com a Juventus e, na sequência, deve ser emprestado ao Sion, da Suíça.









Carneiro chegou no Morumbi em abril de 2018. Na época, a contratação foi conduzida com o aval de Diego Lugano, que fez as apresentações sobre o jogador ao ex-presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. O atacante foi recepcionado no clube como uma promessa do futebol uruguaio.

A passagem dele pelo Soberano foi marcada pela introspecção e decepção. Muito introvertido, conseguiu pouco espaço e atuou pouco com o manto Tricolor. Foram 34 jogos e foi autor de dois gols. Em 2019, foi flagrado no antidoping por uso de cocaína, ao ser julgado pelo TJD-AD (Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem) e punido com pena de 24 meses.

�� ATENCIÓN | Gonzalo Carneiro dejó São Paulo y viajó a Italia. El delantero ex Defensor Sporting firmará mañana contrato con Juventus y saldrá a préstamo a Sion de Suiza. pic.twitter.com/9Mp5uicCUA — Rodri Vázquez (@RodriVazquez95)

April 5, 2021





Ficou punido por 12 meses, já que conseguiu a diminuição da suspensão pelo fato ode ter cumprido acordos de tratamentos. Terminou o cumprimento da punição quando a pandemia de Covid-19 paralisou o futebol. Desta forma, foi reintegrado por Fernando Diniz. Mas continuou com poucas chances no time e atuou em 10 jogos. Foi titular nos dois jogos em que o São Paulo teve o comando de Marcos Vizolli. Porém, quando parecia que iria engrenar, se contundiu no início da partida contra o Palmeiras, seus últimos minutos atuando pelo Tricolor.