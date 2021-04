De saída do Corinthians, Cazares pode acertar com clube brasileiro para jogar a Libertadores, diz site

Em fim de contrato com o Corinthians, Cazares foi oferecido ao Fluminense. O nome agradou a diretoria do clube das Laranjeiras, que discute valores e analisa trazer o meia para o restante da temporada. A informação foi publicada pelo site “Saudações Tricolores”.

O equatoriano tem vínculo com a equipe paulista até o meio do ano e não deve renovar por causa do alto salário que recebe. O dinheiro é exatamente um dos principais fatores que pode atrapalhar o negócio com o Fluminense, que disputará a fase de grupos da Conmebol Libertadores.

Cazares já pode assinar pré-contrato com qualquer equipe e sair sem custos. Ele deve sair Corinthians, assim como o meia Otero e o zagueiro Jemerson, que também estão em fim de contrato.

Revelado no Independiente del Valle, Cazares passou também por River Plate, Barcelona de Guayaquil e Banfield, da Argentina, Em 2016, foi contratado pelo Atlético-MG, no qual atuou até o ano passado.

Alternando altos e baixos, o meia foi envolvido em várias polêmicas fora de campo antes de ir ao Corinthians. Pelo time paulista, ele atuou em 27 partidas e marcou dois gols.