De Superliga a sem Champions? Juventus cai para 5º na tabela do Italiano após vitória do Napoli sobre o Torino

Nesta segunda-feira (26), a vitória do Napoli por 2 a 0 sobre o Torino fora de casa, pela rodada 33 do Campeonato Italiano, deixou a Juventus, que neste último domingo (25) empatou em 1 a 1 com a Fiorentina, em situação complicada na tabela da competição. Apesar dos mesmos 66 pontos da equipe napolitana, a Juve levou a pior nos critérios de desempate e caiu para a quinta posição, desta forma fora da zona de classificação para a próxima Champions League.

O Napoli foi para quarto na tabela e por enquanto é quem vai ficando com a última vaga direta para a fase de grupos da competição continental. Na mesa zona, estão Inter de Milão (1º), Atalanta (2º) e Milan (3º).

Se continuar em 5º, a Velha Senhora se classifica de forma direta para a fase de grupos da Europa League. A última vez que a Juventus ficou de fora da Champions foi na temporada 2007/08, mas desde então disputou todas as edições da competição de forma consecutiva.

Na partida contra o Torino, disputada no Olímpico de Turim, o Napoli construiu a sua vitória ainda no primeiro tempo. Aos 11 minutos, Bakayoko abriu o placar, enquanto aos 13 Osimhen ampliou, dando números finais à vitória napolitana. Nos minutos finais, Mandragora ainda foi expulso para o lado dos mandantes.

Cristiano Ronaldo lamentando durante empate da Juventus com a Fiorentina, no Campeonato Italiano Getty Images

Esta foi a segunda vitória consecutiva do Napoli no Italiano. A equipe também somou o seu quarto jogo sem derrota na competição. A Juve, por sua vez, empatou em 1 a 1 com a Fiorentina, em Florença, neste último domingo (25), e desperdiçou a chance de se manter entre os quatro primeiros.

Nesta segunda, Lazio e Milan fecham a rodada 33 da competição, em Roma. Se vencer, o Rossonero vai a 69 pontos, retoma a vice-liderança, jogando a Atalanta para 3º, e fica a 10 pontos da líder e arquirrival, Inter.

Vale lembrar que agora só restam cinco rodadas para o fim do Campeonato Italiano. Juventus e Napoli só voltam a campo agora no domingo (2), quando enfrentam Udinese e Cagliari, respectivamente.

Para o azar da Juve, a equipe do técnico Andrea Pirlo já disputou os dois jogos contra o Napoli na atual edição do campeonato, ou seja, o clube de Turim também passará a depender de outros resultados para conseguir reverter esta situação.