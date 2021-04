De virada, Grêmio é derrotado pelo Independiente del Valle na Libertadores

Após a indefinição e até mudança de local, Independiente Del Valle e Grêmio foram a campo nesta noite de sexta-feira (09), pela fase classificatória da Libertadores. O time equatoriano venceu por 2 a 1, de virada, neste primeiro duelo e vai para Porto Alegre com uma pequena vantagem, podendo empatar para ficar com a vaga na fase de grupos da competição.

A partida aconteceu no Paraguai após o Grêmio anunciar alguns casos de Covid-19 no elenco, e devido às restrições do governo equatoriano.

Primeiro tempo:

​Nos primeiros minutos a equipe gaúcha se impôs fora de casa, tentou pressionar a defesa equatoriana que tem como a principal característica a posse de bola.

Aos 8 minutos, após o Grêmio sofrer uma falta, Alisson bate a falta e cruza para dentro da área. O experiente atacante da equipe gaúcha, Diego Souza subiu mais que todo mundo e cabeceou sem chances para o goleiro do Del Valle.

Após o gol logo no começo da partida, o Grêmio ficou um pouco mais tímido no jogo. E, a equipe mandante partiu pra cima para tentar o empate ainda na primeira etapa.

Ortiz arriscou de fora da área e a bola raspou a trave esquerda de Brenno. Pouco tempo depois, Vite avançou pelo meio, cruzou para Ortiz, que dentro da pequena área chutou, Brenno defende em um lance muito rápido. A bola aindou sobrou para o também atacante Montenegro que finalizou por cima do gol.

Ainda no primeiro tempo, o Del Valle não parava de pressionar. Em uma jogada ensaiada na cobrança de falta, Vite recebe a bola, e na entrada da área arrisca um chute forte. A bola não passou do travessão mas trouxe riscos, e, Brenno ainda tocou na bola antes de ir para o travessão.

Apesar dos sustos, o Grêmio chegou a ampliar com o jovem Ferreira. Mas, a arbitragem sinalizou impedimento.

Segundo tempo:



Diferente da primeira etapa, a equipe equatoriana partiu para o ataque sem pensar duas vezes. Em uma cobrança de falta, Ortiz quase empata a partida com um belo chute que acaba novamente parando nas traves do time tricolor.

Aos 7 minutos o Del Valle empatou o jogo. Montenegro escora para Faravelli. O jogador invadiu a área do Grêmio e deslocou o goleiro para marcar o gol.

O Grêmio tentava explorar os espaços que o time do Independiente deixava por conta da ofensividade do time de Equador. Diego Souza, quase marcou o segundo. Depois de sair cara a cara com Ramirez, o atacante desperdiçou uma grande chance ao tentar driblar o guarda redes, ainda conseguiu chutar mas não teve sucesso.

Depois do susto que o Del Valle tomou, foi a vez do zagueiro Ruan dar sustos para a própria equipe. Ruan fez uma falta dentro da área. O árbitro não hesitou em marcar a penalidade. Como o zagueiro já tinha amarelo, o experiente árbitro, Nestor Pintana, mostrou o vermelho após a penalidade. E o Del Valle não desperdiçou em virar o placar após a penalidade. Faravelli, de novo ele, marcou para a equipe de Quito.

Depois de sofrer a virada e ainda ter um a menos na partida, não restou muita coisa para o Grêmio. O imortal recuou ainda mais o seu time e não sofreu muito no restante da partida.

FICHA TÉCNICA

INDEPENDIENTE DEL VALLE 2 x 1 GRÊMIO

Local: Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai)

Data e hora: 09/04/2021 – 19h15

​Árbitro: Nestor Pitana (Argentina)

Assistentes: Gabriel Chade (Argentina) e Maximiliano Del Yesso (Argentina)

Cartões amarelos: Vite (10’/1ºT), Rodrigues (20/’1ºT), Brenno (25’/1ºT), Ruan (01’/2ºT), Mera (39’/2ºT), Sevogia (39’/2ºT)

Cartões vermelhos: Ruan (13’/2ºT)

GOLS: Diego Souza (08’/1ºT), Faravelli (07’/2ºT), Faravelli (15’/2ºT)

INDEPENDIENTE DEL VALLE (Técnico: Renato Paiva)



Moisés Ramirez; Segovia, Pacho, Schunke e Beder Caicedo; Pellerano (Brayan García aos 17’/2ºT), Faravelli,Christian Ortiz (Murillo aos 23’/2ºT) e Hurtado (Jhon Sánchez aos 23’/2ºT); Vite (Mera aos 30’/2ºT) e Montenegro (Escobar aos 30’/2ºT)

GRÊMIO (Técnico: Alexandre Mendes)



Brenno; Diogo Barbosa, Ruan, Rodrigues e Felipe (Bruno Cortez aos 30’/2ºT); Lucas Silva (Fernando Henrique aos 17’/2ºT), Matheus Henrique e Pinares (Darlan aos 00’/2ºT); Ferreira, Alisson (Léo Chú aos 25’/2ºT) e Diego Souza (David Braz aos 16’/2ºT)