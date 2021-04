Debêntures – Alternativa à Poupança na Diversificação de Investimentos

Diversificação de investimentos – Debêntures

Pensando em diversificar investimento além da poupança? Já deve ter ouvido falar em debêntures, entenda um pouco mais sobre essa estratégia de diversificação de Investimentos que está se tornando bastante popular.

Debêntures são ativos de renda fixa, ou seja, é uma opção de aplicação que possui uma rentabilidade previsível. Exatamente essa previsibilidade tem tornado essa modalidade de investimento atrativa e acessível.

Debêntures são uma alternativa à poupança?

Debênture é uma das alternativas à poupança, já falamos sobre o Tesouro Direto (confira aqui) que também tem crescido como uma opção para quem deseja diversificar seus investimentos.

Muitos investidores buscam investimentos mais rentáveis do que a poupança e esse pode ser um dos pontos que explica a popularização das debêntures.

No entanto, é importante ressaltar que, como todo investimento, esse também possui seus riscos de perda. Por isso, é fundamental que tenha uma análise sobre a sua disponibilidade para correr riscos financeiros.

Debêntures são títulos de dívidas

De forma sucinta, as debêntures são títulos de dívidas, ou seja, você empresta um valor em dinheiro para uma determinada companhia e recebe anualmente um rendimento. Por exemplo, 4,35% + IPCA, que é o índice oficial que mede a inflação no Brasil.

A taxa de rentabilidade deve ser mantida até a data de vencimento e este é o ponto que tem atraído investidores, pois, ao resgatar debêntures, você recebe o capital que emprestou à empresa, porém, corrigido.

Diferença entre debêntures e ações

A principal diferença entre debêntures e ações é que, embora ambos sejam ativos emitidos por empresas, as ações são investimentos de renda variável, já os debêntures são investimentos de renda fixa.

Ou seja, ambos investimentos possuem o objetivo de captar recursos para as empresas, porém, ao adquirir esses papéis, você (pessoa física) se torna sócio do negócio e tem direito ao recebimento de dividendos.

Você se torna sócio e recebe os dividendos

Sendo assim, com as debêntures você empresta o seu dinheiro e recebe uma taxa de rendimento. Ao se tornar sócio de uma empresa, ela precisa dividir os lucros dela com você, por isso, embora seja um investimento de risco como todos os investimentos no mercado financeiro, é uma opção para pessoas que buscam diversificar seus investimentos.

Contudo, é muito importante conhecer todas as possibilidades para que possa sair da poupança, porém, é fundamental que faça uma análise de diversos fatores para que não perca seu dinheiro, visto que a instabilidade econômica afeta os investimentos diretamente.