Décima semana do BBB21 tem votação no Confessionário e aberta | entenda

O BBB21 entra na sua décima semana. Depois de dias tensos, que resultaram na Eliminação de Sarah, os brothers já pensam nos próximos passos e até na reta final do jogo.

Enquanto se preparam para a Prova do Líder desta quinta-feira, 01/04, Tiago Leifert explica em detalhes como será a dinâmica desta próxima semana.

“Quatro pessoas vão ser indicadas ao Paredão, mas tem Bate e Volta e a gente forma o Paredão Triplo. Como? Líder indica, casa vota no Confessionário – até aí normal. Aí, vai ter uma pessoa que foi a mais votada do Confessionário, certo? Ela inicia uma votação aberta pra gente votar em mais uma pessoa, para colocar um terceiro no Paredão”, diz o apresentador.

“Então, tem: indicação do Líder; voto no Confessionário; a pessoa mais votada do Confessionário inicia a votação aberta naquele esquema – vota e indica alguém, depois a pessoa vota e escolhe outra pessoa, vota e escolher outra pessoa – como a gente fez na semana passada. Então, temos uma votação fechada e uma votação aberta. Aí essa pessoa, que foi indicada em voto aberto, contragolpeia“, continua Tiago.

“De novo: Líder, votação no Confessionário, votação aberta, Contragolpe do mais votado nesta votação aberta. Quatro! Jogam a Bate e Volta todos, exceto o indicado do Líder“, finaliza.

Domingo, 4/4:

O Paredão Triplo com duas votações na casa. 4 pessoas serão indicadas.

Como funcionará?

– O Líder indica um participante;

– A casa vota no Confessionário (1ª votação);

– O mais votado pela casa inicia uma votação aberta na sala (2ª votação);

– O indicado da votação aberta terá um Contragolpe;

– Jogam a Prova Bate e Volta: o mais votado no Confessionário + o mais votado no aberto + Contragolpe do mais votado na votação aberta. Um conseguirá se livrar.

O Paredão será formado com dois emparedados acima e o indicado do Líder.

