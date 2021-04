Mais um Paredão se aproxima no BBB21. Após a eliminação de João Luiz, com 58,86% dos votos, os brothers já se preparam para mais dinâmicas no programa. Antes da próxima Prova do Líder desta quinta-feira, 22/4, Tiago Leifert explica como será a formação do 14º Paredão do programa, que será formado ainda na noite de hoje.