Decisão da Supercopa dobra audiência da Globo no Rio e em São Paulo

A vitória do Flamengo nos pênaltis sobre o Palmeiras pela conquista do bicampeonato da Supercopa do Brasil fez a Globo dobrar sua audiência no Rio de Janeiro e em São Paulo em relação à semana anterior. De acordo com o site UOL, a emissora marcou 19 pontos de média na capital paulista e 28 na metrópole carioca durante a transmissão da decisão.

O bicampeonato do Flamengo teve um pico de 31 pontos de audiência com média de 28 pontos no Rio de Janeiro. Durante o mesmo horário no domingo anterior (04), a emissora fez apenas 11 pontos de média, ou seja, um aumento de 17 pontos entre 11h e 13h. Atrás do canal, a Record marcou cinco pontos e o SBT marcou quatro na capital fluminense.

Já em São Paulo, a decisão da Supercopa atingiu um pico de 25 pontos e 19 pontos de média. No último domingo, a Globo conseguiu 9 pontos de média durante o mesmo horário, um aumento de 10 pontos de audiência. Depois da emissora, o SBT registrou cinco pontos, a Record quatro pontos e a Band apenas um.

Em comparação com a decisão da Supercopa do Brasil de 2020, conquistada pelo Flamengo em cima do Athletico Paranaense, a Globo também teve melhora nos números. Na edição do ano passado, o título rubro-negro registrou 14 pontos em todo o território nacional.