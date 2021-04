Decisão de Mbappé anima Real Madrid e clube projeta super ataque com o francês e Haaland em 2021/22

O atacante francês Mbappé teria decidido não renovar o contrato com o PSG segundo a informação da emissora espanhola Cuatro. Esse assunto interessa diretamente ao Real Madrid, pois o atleta seria uma das grandes contratações para a próxima temporada, juntamente do centroavante Haaland, do Borussia Dortmund.

Mbappé, que tem contrato apenas até junho de 2022, é um dos jogadores cobiçados por grandes clubes, como o Real Madrid. O jogador ainda não assinou a renovação de contrato com o Paris Saint-Germain e no início do próximo ano pode assinar um pré-contrato caso ainda não tenha renovado.

Um dos indicativos de uma mudança de ares foi o jogador se dizer cansado pelas críticas que vem recebendo após defender a seleção de seu país. “É diferente para os jogadores que atuam no exterior, que só voltam à França para jogar pela seleção. Eu estou aqui o tempo todo, portanto, fala-se muito mais de mim. Mas eu estava ciente de que isso aconteceria ao assinar com o PSG.”

A indecisão sobre renovar ou não o seu vínculo em Paris é aguardada como um dos grandes mistérios do mercado de transferências. “Veremos no futuro. É claro que isso (as críticas) também desempenha um papel. Mas não é só isso. O mais importante é se sentir bem onde você está e se divertir todos os dias”, afirmou.