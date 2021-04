Faustão entregou um spoiler de como será o formato da última Dança dos Famosos, que faz primeira apresentação em maio. No Domingão de hoje (18), o apresentador revelou que a competição será semanal. “Decisão todo domingo”, afirmou ele.

No final do programa, o comunicador comentou sobre a próxima edição do quadro. “Agora em maio vem aí a Superdança dos Famosos. Só os melhores. Todo domingo tem decisão aqui no Domingão. Os melhores da Dança dos Famosos de todos os tempos”, disparou o veterano, que deixará a Globo no final do ano.

“Numa competição em que serão dois ritmos todo domingo para cada um. Só um campeão é que vai pra grande final. Decisão todo domingo no Domingão é aqui na Superdança dos Famosos, agora em maio”, repetiu ele.

O apresentador já confirmou que Paolla Oliveira estará na última edição da competição de dança. A atriz foi campeã do quadro em 2009 ao lado do professor Átila Amaral.

A expectativa é que a disputa irá reunir, ao todo, 18 participantes entre vencedores, segundos e terceiros colocados das 17 temporadas anteriores. Além de Paolla, as participações de Christiane Torloni e Viviane Araújo são dadas como certas –as atrizes foram campeãs em 2008 e 2015 respectivamente.

De acordo com informações publicadas pela colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, os artistas serão divididos em grupos que não voltarão à atração após se apresentarem. Os participantes serão isolados em um hotel em São Paulo, onde vão ensaiar antes da apresentação.