Deezer, Spotify ou Amazon Prime Music: qual streaming escolher?

As plataformas de streaming se popularizaram entre aqueles que gostam de ouvir música no dia a dia. De forma prática e personalizada, os serviços disponibilizam catálogos recheados, que reúnem músicas de artistas de todo o mundo e procuram agradar a todos os gostos.

Essa variedade de plataformas acaba criando uma competição para conquistar os usuários, o que torna frequente as melhorias nos serviços em busca de fidelizar os consumidores. A assinatura Premium, disponibilizada pelas plataformas por um custo específico, é um dos principais fatores que envolvem essas melhorias e dá algumas vantagens para os usuários na hora de aproveitar os recursos desses serviços.

Analisamos algumas das principais plataformas de streaming de música e reunimos suas características para te ajudar na hora de escolher a que combina mais com você. Confira:

Deezer

Ouça sua playlist favorita de forma descomplicada e mesmo desconectado do Wi-Fi. Todos os seus artistas favoritos e canções icônicas em um só aplicativo. Assine Deezer Premium e ganhe 3 meses grátis.

O Deezer grátis apresenta uma boa variedade de artistas e músicas. Com um design limpo e prático, a plataforma permite uma navegação intuitiva e mostra qualidade na experiência do usuário na hora de pesquisar uma música.

O Streaming em sua versão gratuita oferece uma experiência com presença de anúncios e sem possibilidade de pular músicas. Já a opção Premium, que custa R$ 14,90 ao mês, permite pular as faixas ilimitadamente, sem propagandas entre as reproduções e uso offline.

Outros planos são o Deezer Família, ideal para o uso coletivo e que permite até 6 contas por R$ 26,90 ao mês e o Deezer Student, para estudantes universitários, por R$ 8,45 ao mês. Os dois primeiros planos contam com os 3 primeiros meses gratuitos, enquanto o terceiro oferece apenas 1 mês grátis.

O quarto plano oferecido pela plataforma é o Deezer Hi-Fi por R$ 26,90 por mês, que proporciona uma melhora considerável na qualidade do áudio por conta do formato FLAC. Esse também é um plano Deezer 3 meses grátis.

Fonte: Deezer

Spotify

É o mais popular entre os serviços de streaming. Apresenta uma boa interface, facilidade para entrar e uma grande variedade de músicas e podcasts. Possibilita a criação de playlists personalizadas e possui playlists criadas pela própria plataforma a partir dos sucessos de cada gênero musical ou atividade a ser realizada, como meditação, por exemplo.

O plano Spotify Premium oferece 60 dias gratuitos e depois passa a cobrar R$ 16,90 por mês. Ele oferece vantagens como a ausência de anúncios entre as músicas e possibilidade de fazer download das canções, playlists e álbuns para ouvir offline.

Fonte: Spotify

Amazon Music

Tenha acesso à plataforma de músicas da Amazon. Assine e tenha os 3 primeiros meses grátis, ouça suas músicas favoritas quando e onde quiser.

O Amazon Music é o serviço de streaming da Amazon que chegou ao Brasil em 2019. Assim como os demais serviços da Amazon, possui uma interface amigável e fácil de ser utilizada, tanto na hora de criar playlists como de pesquisar músicas.

Possui um catálogo muito completo, com mais de 50 milhões de músicas espalhadas por artistas, álbuns e playlists criadas por editores especializados em música. O plano individual Amazon Music Unlimited oferece o primeiro mês grátis e custa R$16,90 e proporciona vantagens como pular músicas quantas vezes quiser, possibilidade de utilização off-line e ausência de anúncios. Além disso, tem total interação com a Alexa, permitindo que você escolha o que quiser ouvir por meio de comandos de voz.

A assinatura do Amazon Prime oferece o Amazon Music incluso, visando deixar a experiência com os serviços da Amazon ainda mais completa. É possível utilizar a plataforma de streaming em todos os dispositivos, seja celular, tablet, PC ou Mac.

Fonte: Amazon Music

Qual dos três escolher?

Cada plataforma tem suas características e pode se encaixar melhor ao estilo de cada pessoa. Os planos premium aprimoram a experiência e permitem que os consumidores possam otimizar os conteúdos e serviços para que funcionem do seu jeito, seja criando playlists ou utilizando offline.

Apesar da popularidade do Spotify, o Deezer apresenta diferentes planos, que podem tornar mais específica a utilização dos usuários, como a melhora na qualidade do áudio com o Deezer HiFi. O Amazon Music, por sua vez, expande ainda mais os serviços da empresa, integrando a plataforma de streaming com seu serviço de assinatura Amazon Prime, ampliando as vantagens em busca da fidelização dos usuários.

Analise os planos e as vantagens e fique mais seguro na hora de escolher a plataforma que atinge melhor suas expectativas e combina mais com você!