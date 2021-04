Defensa y Justicia 1×2 Palmeiras; veja o resumo e as estatísticas da primeira partida da Recopa Sul-Americana

Quem começou a partida da Recopa com tudo foi o Defensa y Justicia. Logo aos três minutos, Pizzini fez boa jogada e serviu Braian Romero, que finalizou para uma importante defesa de Weverton. Na sequência, o Palmeiras buscou uma reação. Willian chutou prensado e a bola sobrou nas mãos de Unsain.

O Verdão abriu o placar aos 16 minutos. Willian deu um chapéu em Frías e fez um passe em elevação para Rony, que tocou por cima de Unsain. A chegada seguinte do Defensa y Justicia aconteceu aos 24: Walter Bou rolou para Braian Romero, que finalizou. Weverton defendeu no centro do gol, sem conceder rebote.

Mais uma investida palmeirense aconteceria aos 39 minutos. Após um erro de Meza na saída de bola, Breno Lopes tocou na direita para Raphael Veiga, que serviu Willian. O camisa 29 chutou, a bola foi desviada e sobrou nas mãos de Unsain. Aos 40, Walter Bou finalizou da meia-esquerda, à direita do gol de Weverton.

No início da segunda etapa, Breno Lopes experimentou um chute cruzado logo no primeiro minuto. A bola saiu pela linha de fundo. Aos 12 minutos, o Defensa empatou o jogo: passe de letra de Walter Bou para Braian Romero, que saiu cara a cara com Weverton e finalizou no canto esquerdo.

Abel Ferreira mexeu quatro vezes no time. Um dos que entraram foi Gustavo Scarpa, que levou perigo em cobrança de falta aos 19, exigindo uma boa defesa de Unsain. Aos 29 minutos, o camisa 14 teve mais uma tentativa e, dessa vez, acertou o canto esquerdo: 2 a 1.

Defensa y Justicia 1×2 Palmeiras: veja as estatísticas da vitória palmeirense

Posse de bola: Defensa y Justicia 57% x 43% Palmeiras

Finalizações: Defensa y Justicia 10 x 12 Palmeiras

Finalizações no alvo: Defensa y Justicia 4 x 3 Palmeiras

Escanteios: Defensa y Justicia 2 x 1 Palmeiras

Impedimentos: Defensa y Justicia 3 x 3 Palmeiras

Faltas: Defensa y Justicia 23 x 15 Palmeiras

Cartões amarelos: Defensa y Justicia 2 x 5 Palmeiras

Passes: Defensa y Justicia 478 (81% de precisão) x 366 (74% de precisão) Palmeiras

Desarmes: Defensa y Justicia 12 x 16 Palmeiras