Defensa y Justicia supera Palmeiras nos pênaltis e fatura a Recopa Sul-Americana

Pela segunda partida da Recopa Sul-Americana, Palmeiras e Defensa y Justicia se enfrentaram nesta quarta-feira (14), no Mané Garrincha, às 21h30 (horário de Brasília). Depois de perder por 2 a 1 na ida, a equipe argentina devolveu o placar na partida de hoje.

Jogadores brigam pela bola (Foto: Getty Images)



Quem abriu o placar foi o Palmeiras: Raphael Veiga, cobrando pênalti. No fim do primeiro tempo, o Defensa y Justicia deixou tudo igual com Braian Romero. Depois de perder Viña expulso, o Verdão não suportou a pressão e sofreu o segundo gol, de Benítez.

Na prorrogação, o Palmeiras teve a grande chance de empatar. Porém, Gustavo Gómez parou em Unsain em mais uma penalidade máxima. Uma confusão generalizada gerou outro cartão vermelho, mas do lado argentino, para Braian Romero.

Jogadores do Palmeiras comemoram gol na partida de ida (Foto: Getty Images)



Nos pênaltis, Luiz Adriano cobrou na trave e Weverton para fora. O Defensa y Justicia acertou todas as cobranças e sagrou-se campeão da Recopa Sul-Americana.

Palmeiras x Defensa y Justicia: veja como foi a conquista do título do Defensa y Justicia

A partida foi entre o Palmeiras, campeão da Libertadores, e o Defensa y Justicia, campeão da Copa Sul-Americana.