Defensa y Justicia x Palmeiras: acompanhe em tempo real o minuto a minuto AO VIVO e ONLINE da primeira partida da Recopa Sul-Americana | Futebol AO VIVO

Pela partida de ida da Recopa Sul-Americana, Defensa y Justicia e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (7), em Buenos Aires, às 21h30 (horário de Brasília). O Verdão é o campeão da Libertadores de 2020, enquanto a equipe argentina venceu a Copa Sul-Americana. Você poderá acompanhar o minuto a minuto do duelo aqui, no BolaVip Brasil.

O Defensa y Justicia venceu a Copa Sul-Americana de 2020 (Foto: Getty Images)



O principal desfalque do técnico Abel Ferreira é Luiz Adriano, que contraiu a Covid-19 ao longo desta semana. Lesionado, Gabriel Menino também está fora. É provável que o português escale um trio de ataque com muita mobilidade. Breno Lopes e Wesley brigam por posição pela direita, enquanto Willian deve atuar pela esquerda, com Rony mais centralizado.

Do lado da equipe argentina, está de volta o técnico Sebastián Beccacece, após passagens curtas por Independiente e Racing. Ele substitui Hernán Crespo, que se transferiu para o São Paulo. O principal jogador da equipe é Braian Romero, artilheiro da última Sul-Americana com 10 gols.

O Palmeiras foi o campeão da Libertadores de 2020 (Foto: Getty Images)



Defensa y Justicia x Palmeiras: assista ao tempo real da primeira partida da Recopa Sul-Americana

Você poderá acompanhar lance a lance aqui, no BolaVip Brasil.