Defensa y Justicia x Palmeiras: onde assistir à final da Recopa, arbitragem e escalações

Em partida válida pela ida das finais da Recopa Sul-Americana, Defensa y Justicia e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (07), às 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Norberto “Tito” Tomaghello, em Florencio Varela, em Buenos Aires-ARG.

>> Rony desperta interesse de clube europeu, Boca Juniors negocia com atacante… O Dia do Mercado

É o encontro entre o campeão da Copa Libertadores e o campeão da Copa Sul-Americana. Palmeiras e Defensa y Justicia decidem qual será o grande time da América do Sul na temporada. O Defensa abrirá a série jogando em casa, na Argentina.

Já o Verdão, por sua vez, terá a vantagem de definir o título continental em casa, no entanto, por conta das restrições impostas pelo Governo de São Paulo no combate à pandemia da Covid-19, o jogo não poderá ser realizado no Allianz Parque.

A partida de volta será no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, na próxima quarta-feira (14), às 21h30 (horário de Brasília), por questões de logística, já que o Palmeiras, entre as finais da Recopa, vai disputar a Supercopa do Brasil contra o Flamengo no mesmo palco, dia 11 de abril.

ZÉ RAFAEL E WESLEY TREINAM SEM RESTRIÇÕES; DANILO BARBOSA CORTADO E LUIZ ADRIANO TEM SUSPEITA DE COVID-19



Durante os treinamentos aplicados na Academia de Futebol pelo técnico Abel Ferreira, em preparação para o duelo contra o Defensa pela Recopa, as novidades foram os jogadores Zé Rafael e Wesley, que cumpriam um cronograma isolado de condicionamento físico e, pela primeira vez na temporada, participaram sem restrições das atividades.

Danilo Barbosa, por sua vez, apesar de já treinar sem restrições, ainda está sem o condicionamento físico adequado para entrar em campo e está cortado do duelo.

Gabriel Veron segue cumprindo um cronograma individualizado, e participou de grande parte dos treinos, mas ainda não possui condições de jogo. O meio-campista Gabriel Menino deu sequência ao processo de transição física tanto no gramando quanto na parte interna do centro de excelência e também deve ser vetado.

Conforme informado pela repórter Joanna de Assis, do SporTV, Luiz Adriano tem suspeita de Covid-19, não viajou e está sob observação. O NOSSO PALESTRA/LANCE! confirmou a informação e apurou que o jogador está cortado da ida da Recopa Sul-Americana, ou seja, não há possibilidade de pegar um avião separado para encontrar o elenco em Buenos Aires durante o dia desta quarta-feira (7).

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Defensa y Justicia x Palmeiras



Data: 07 de Abril de 2021

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Norberto “Tito” Tomaghello, em Florencio Varela, na Provincia de Buenos Aires-ARG

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Jhon Leon (COL)

VAR: John Ospina (COL)

Transmissão:

– CONMEBOL TV (pay-per-view nas operadoras Claro/Net (711, 712, 713 e 714 e Sky (220 e 221 SD; 620 e 621 HD)).

DEFENSA Y JUSTICIA: Ezequiel Unsain; Fernando Meza, Néstor Breitenbruch e Adonis Frías; Marcelo Benítez, Emanuel Brítez, Lautaro Escalante, Francisco Pizzini, Calos Rotondi e Raúl Loaiza; Walter Bou (Braian Romero). Técnico: Sebastián Beccacece. Técnico: Sebastián Beccacece

Desfalques: Ninguém;

Pendurados: Ninguém;

Suspenso: Ninguém;

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony, Wesley e Willian Bigode. Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Luan Silva e Gabriel Veron (machucados); Alan e Gabriel Menino (em transição física); Danilo Barbosa (cortado); Luiz Adriano (suspeita de Covid-19);

Pendurados: Ninguém;

Suspenso: Ninguém;