Definido! Confira os grupos da Copa Libertadores 2021 e os adversários dos clubes brasileiros

Na tarde desta sexta-feira, a Conmebol definiu os grupos da Copa Libertadores de 2021. Esta será a quinta edição seguida em que o Brasil possui oito representantes na competição internacional. O atual campeão Palmeiras está no Grupo A e pode ter um brasileiro pela frente, caso o Grêmio avance de fase. Na chave D, o Fluminense vai encarar o River Plate (ARG), enquanto o Flamengo terá pela frente a altitude de Quito contra a LDU.

Vice-campeão em 2020, o Santos vai entrar no grupo que tem o Boca Juniors (ARG) caso se classifique. Após vencer a partida de ida por 3 a 1, o Peixe faz o segundo jogo contra o San Lorenzo na próxima terça-feira, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Ao todo, 28 clubes já estão na fase de grupos e outros quatro serão conhecidos após a definição de quem avançou da terceira fase. Essas quatro equipes podem ser San Lorenzo (ARG) ou Santos, Grêmio ou Independiente del Valle (EQU), ​Atlético Nacional (COL) ou Libertad (PAR) e Bolívar (BOL) ou Junior (COL).

Com os oito grupos definidos, as equipes se enfrentam em jogos de ida e volta dentro da chave. Os dois melhores colocados de cada grupo avançam às oitavas de final. Nessa fase, os confrontos serão conhecidos através de novo sorteio, com vantagem de decidir em casa para o time de melhor campanha.

CONFIRA COMO FICARAM OS GRUPOS DA LIBERTADORES 2021:

Grupo A: Palmeiras, Defensa y Justicia (ARG), Universitário (PER) e G2 (Grêmio e Independiente Del Valle)

Grupo B: Olimpia (PAR), Internacional, Deportivo Táchira (VEN) e Always Ready (BOL)

Grupo C: Boca Juniors (ARG), Barcelona (EQU), The Strongest (BOL) e G4 (San Lorenzo ou Santos)

Grupo D: River Plate (ARG), Independiente Santa Fé (COL), Fluminense e G3 (Bolívar e Júnior Barranquilla)

Grupo E: São Paulo, Racing (ARG), Sporting Cristal (PER) e Rentistas (URU)

Grupo F: Nacional (URU), Universidad Católica (CHI), Argentino Juniors e G1 (Libertad ou Atlético Nacional)

Grupo G: Flamengo, LDU (EQU), Vélez Sasfield (ARG) e Unión la Calera (CHI)

Grupo H: Cerro Porteño (PAR), Atlético-MG, América de Cali (COL) e Deportivo La Guaria (VEN)

PREMIAÇÃO DA LIBERTADORES

Fase 1: US$ 350 mil por jogo como mandante (já foi disputada);

Fase 2: US$ 500 mil por jogo como mandante (já foi disputada);

Fase 3: US$ 550 mil por jogo como mandante (ainda está em disputa);

Fase de grupos: US$ 1 milhão por jogo como mandante;

Oitavas de final: US$ 1,05 milhão;

Quartas de final: US$ 1,5 milhão;

Semifinais: US$ 2 milhões;

Vice-campeão: US$ 6 milhões;

Campeão: US$ 15 milhões.

VEJA COMO ESTAVAM DIVIDIDOS OS POTES

Pote 1: Boca Juniors (ARG), Cerro Porteño (PAR), Flamengo, Nacional (URU), Palmeiras, River Plate (ARG), São Paulo e Olímpia (PAR)

Pote 2: Atlético-MG, Barcelona (EQU), Defensa y Justicia (ARG), Internacional, LDU (EQU), Racing (ARG), Santa Fe (COL), Universidade Católica (CHI)

Pote 3: América de Cali (COL), Argentino Juniors (ARG), Deportivo Táchira (VEN), Fluminense, Sporting Cristal (PER), The Strongest (BOL), Universitario (PER), Vélez Sarsfield (ARG)

Pote 4: Always Ready (BOL), Deportivo La Guaíra (VEN), Rentistas (URU) e Unión La Calera (CHI), +

San Lorenzo (ARG) ou Santos;

Grêmio ou Independiente del Valle (EQU);

​Atlético Nacional (COL) ou Libertad (PAR);

Bolívar (BOL) ou Junior (COL).