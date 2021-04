‘Deixa Sarai se casar’ · .

Lúcifer (Igor Rickli) se aproveitará da fragilidade de Abrão (Zécarlos Machado) para tentar impedi-lo de seguir os planos de Deus em Gênesis. O demônio usará sua lábia para convencer o homem a abandonar Sarai (Adriana Garambone) à própria sorte no Egito e seguir viagem com sua caravana rumo a Canaã na novela da Record.

O coisa-ruim está infiltrado no comboio do filho de Terá (Julio Braga) sob o disfarce de Heylel, uma expressão que em hebraico significa “aquele que brilha”. O título é usado pela Torá judaica para descrever o anjo caído, que posteriormente ganharia o nome de Lúcifer na Bíblia.

O diabo, aliás, foi o responsável por arrancar o véu de Sarai e revelar a sua beleza a Amenemhat 3º (André Ramiro) no folhetim de Camilo Pellegrini, Stephanie Ribeiro e Raphaela Castro. Com segundas intenções, o faraó mandou seus soldados jogarem a irmã de Adália (Carla Marins) em seu harém –onde ela resistiu bravamente ao assédio do rei do Egito.

Em profundo desespero, Abrão cogitará até mesmo invadir o palácio. “Já pensei em tudo. Até mesmo em raptar Sarai e fugir com ela de Uaset, mas seria o nosso fim. A gente até consegue escapar da cidade, mas não passamos da fronteira”, dirá o profeta durante uma reunião com sua comitiva.

“E falar a verdade? Será que o faraó não entenderia?”, sugerirá Eliézer (Ronny Kriwat). “De que adianta? Ele pode me respeitar como irmão da Sarai. Mas nunca vai me perdoar por ser marido dela. A verdade, meus amigos, é que eu menti esse tempo todo. E agora estou pagando o preço”, lamentará o personagem de Zécarlos Machado.

Língua de trapo

Lúcifer, então, encontrará a oportunidade perfeita para tramar contra o Criador. O demônio está tremendo de medo desde que Deus escolheu Abrão para fundar um novo povo que honrará suas leis e colocará um fim no reinado de maldade do “anjo das trevas”.

“Só há uma solução. Deixar Sarai se casar. Quem sabe não é esse o plano do seu amigo lá de cima?”, dirá o satanás, ao apontar o dedo para o teto. “O que está querendo dizer, Heylel?”, questionará Abrão, visivelmente incomodado.

“Que essa confusão não aconteceu por acaso. É o destino. Assim você pode encontrar outra mulher e finalmente gerar os herdeiros que a sua divindade te prometeu”, debochará o tinhoso.

“Você não sabe o que está falando. Deus não quer que eu me separe de Sarai. Isso não faz nenhum sentido”, dirá o “escolhido”, em um acesso de fúria. “Desculpa. Eu só quis ajudar. Mas já vi que nem todos podem falar o que pensam”, recuará o belzebu, mais uma vez derrotado.

Gênesis é uma adaptação livre do primeiro livro da Bíblia. O folhetim é dividido em sete fases e, atualmente, a Record exibe a quinta temporada –Jornada de Abraão. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela bíblica.

