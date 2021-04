Del Valle confirma caso positivo de COVID-19 no elenco antes de enfrentar o Palmeiras

O Independiente del Valle divulgou nesta segunda-feira (26) que um jogador do elenco testou positivo para COVID-19 antes da viagem para São Paulo. O clube equatoriano encara o Palmeiras nesta terça (27), às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada da Conmebol Libertadores.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Será uma SuperTerça de Conmebol Libertadores nos canais Disney e no ESPN.com.br, com direito a jogos de Flamengo, Santos e Palmeiras AO VIVO! O time rubro-negro encara o Unión La Calera-CHI, e a transmissão exclusiva no FOX Sports começa às 19h (todos os horário aqui são de Brasília); na sequência, 21h15 e ainda no FOX Sports, tudo de Boca Juniors-ARG x Santos; no mesmo horário, 21h15, é hora de Palmeiras x Independiente Del Valle-EQU, na ESPN Brasil e no ESPN App. Todas as partidas terão cobertura em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols. E o pós-jogo é no Linha de Passe, 23h25, na ESPN Brasil e no ESPN App.

O nome do jogador foi mantido em sigilo pelo Del Valle. Em comunicado divulgado em suas redes sociais, o clube informou que os testes de PCR foram feitos no sábado (24) e que houve apenas um resultado positivo.

Os demais jogadores e mais integrantes da comissão técnica estão negativados e, portanto, foram liberados para viajar ao Brasil. Todos realizaram testes nesta segunda (26) e estão à espera dos resultados.

Para encarar o Palmeiras, o Del Valle já não conta com três jogadores machucados: Beder Caicedo, Jose María Carrasco e Stiven Plaza. O restante está liberado para atuar no Allianz Parque.