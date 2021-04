Delegação do Ceará é flagrada quebrando protocolo da Conmebol na Argentina e entidade deve enviar multa pesada; diretoria do Vozão se pronuncia

O Ceará começará a disputar no próximo sábado (1), o título da Copa do Nordeste contra o Bahia. Mas antes de começar a defender o título regional, o Vozão terá o duelo da 2ª rodada da Copa Sul-Americana contra o Arsenal de Sarandi, da Argentina. A delegação já está em solo argentino e pode ter um grande problema com a Conmebol em breve.









Isso porque boa parte da delegação acabou burlando o protocolo elaborado pela Conmebol na manhã desta segunda-feira (26), saindo para caminhar pela cidade de Porto Madero, local da partida. Vale lembrar que a entidade não permite que ninguém saia do hotel a não ser que seja para treinar ou jogar; também não é permitido visitas a jogadores, comissão técnica e dirigentes.

A Conmebol, nas próximas horas, irá enviar uma multa para a diretoria do Ceará que deve chegar a até R$ 160 mil. Caso haja confirmação da multa, o valor será retirado das cotas recebidas a cada fase avançada. A informação é da equipe de reportagem do Uol Esporte.

De acordo com o jornal “Double Amarilla”, que publicou a foto dos atletas do Ceará caminhando em Mapurunga, diretor de Patrimônio e Jorge Macedo, diretor-executivo de Futebol do clube. O Vozão enfrenta a equipe Argentina nesta terça-feira (27), no Estádio Julio Humberto Grondona, às 21h30. O clube cearense é o líder do grupo C junto com o Bolívar, da Bolívia.

Em nota, a assessoria do Ceará afirmou que não houve nenhuma quebra de protocolo dos integrantes que foram acompanhar a delegação cearense na argentina: “Esta foto é em frente ao hotel e foi informada a Conmebol”, afirmou a Assessoria de Imprensa do Ceará.