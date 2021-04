Delivery Center abre mais de 200 vagas de emprego; tem opção para home office

O Delivery Center, empresa do ecossistema de varejo, abriu mais de 200 vagas de emprego para atuação em diversas áreas. Os interessados devem cadastrar o currículo através do site deliverycenter.gupy.io.

Tem vagas corporativas e operacionais. No primeiro caso os contratados vão trabalhar de forma remota, ou seja, o profissional pode estar em qualquer parte do Brasil ou do mundo.