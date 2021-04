Dell revela nova linha Inspiron com maior autonomia de bateria

A Dell anunciou o lançamento da próxima geração de notebooks Inspiron. Segundo a marca, os novos modelos da linha foram redesenhados com processadores modernos, maior autonomia de bateria e outros recursos.

Um dos destaques é o Inspiron 16 Plus com tela de 16 polegadas com proporção de 16:10. Projetado para tarefas pesadas, ele traz um processador Intel de 11ª geração para alto desempenho e opções de placas gráficas GTX ou RTX da NVIDIA.

Inspiron 16 Plus é uma das novidades da nova linha da Dell.Fonte: Dell/Divulgação

O Inspiron 14 2-em-1 é outra novidade da nova geração da Dell. Com tela touchscreen Full HD de 14 polegadas, ele pode ser usado como notebook ou tablet. Para mais, o usuário pode escolher entre o chip da Intel de 11ª geração ou o Ryzen 5000 da AMD.

Para quem busca algo simples, as melhores opções são o Inspiron 13, 14 ou 15. Em especial, eles trazem sensores que detectam quando a tampa está aberta e acelera a inicialização mesmo quando estiver desligado ou hibernando.

Outro recurso presente nesses modelos são as térmicas adaptáveis que gerenciam o consumo de energia e evitam superaquecimento. O trio também tem recurso de carga expressa que permite que a bateria atinja 80% em apenas 60 minutos.

Todos os modelos Inspiron tiveram pequenas mudanças visando a sustentabilidade. Por exemplo, foram usadas tintas à base de água com compostos orgânicos voláteis em todas as partes pintadas dos notebooks e as embalagens são feitas de papel reciclado.

Inspiron 14 2-em-1 é outro destaque da nova linha.Fonte: Dell/Divulgação

Lançamentos e preços

O Inspiron 14 e 15 chegam ao mercado norte-americano no dia 4 de maio por US$ 550 (cerca de R$ 3.155). Na mesma data, o Inspiron 14 2-em-1 começa a ser vendido por US$ 729 (R$ 4.180).

O Inspiron 13 já está disponível nos varejos americanos a partir de US$ 599 (R$ 3.435). Por fim, o Inspiron 16 Plus será lançado em 3 de junho e terá o valor de US$ 950 (R$ 5.450).