Dembélé marca no fim, Barcelona vence o Valladolid e fica a um ponto do Atlético de Madrid no Espanhol

Colou no líder. O Barcelona recebeu o Real Valladolid nesta segunda-feira pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol e o time catalão venceu por 1 a 0, com gol de Dembélé aos 44 minutos do segundo tempo. Com o resultado, a equipe de Koeman chegou aos 66 pontos e está a apenas um do Atlético de Madrid.

PRIMEIRO TEMPO MORNO

Os 45 minutos iniciais foram de amplo domínio do Barcelona, mas o clube não conseguiu balançar as redes. A melhor chance blaugrana foi já nos acréscimos depois de Messi tentar tabela com Pedri. A zaga do Valladolid cortou e o rebote voltou para o próprio Pedri, que bateu de primeira. O goleiro Jordi Masip fez grande defesa antes da bola bater na trave.

NO APAGAR DAS LUZES

Quando o empate parecia definitivo, o Barcelona chegou ao gol da vitória com Dembélé. Aos 44 minutos, De Jong foi na linha de fundo, cruzou para a área, e Araújo dividiu com a marcação. A bola sobrou para o camisa 11, que acertou lindo chute de primeira e decretou a vitória.

ENCOSTOU

​Com a vitória, o Barcelona chegou aos 65 pontos e agora está apenas um atrás do líder Atlético de Madrid. Faltando nove rodadas para o fim da competição, as equipes ainda se encontram no Camp Nou antes do término.

HOMENAGEM A MESSI

​Antes da bola rolar, o argentino Lionel Messi foi homenageado pelo Barcelona pelo recorde de jogos com a camisa do clube. No último dia 21 de março, na goleada sobre a Real Sociedad, o camisa 10 atingiu a marca de 768 partidas superando o espanhol Xavi Hernández. Ao lado da esposa e dos filhos, o meia posou com a primeira camisa que usou profissionalmente.

Homenagem a Messi antes do jogo (Foto: Reprodução / Twitter Barcelona)

SEQUÊNCIA

​O Barcelona volta a campo no próximo sábado para o maior clássico da Espanha. Fora de casa, o time catalão enfrenta o Real Madrid, no Estádio Alfredo Di Stéfano. No dia seguinte, o Real Valladolid encara o Granada.