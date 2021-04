Demon Slayer: Funimation vai transmitir três especiais do anime

Nesta quinta-feira (15), o streaming Funimation anunciou que vai transmitir três especiais de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba, no original). Os episódios em questão são recompilações da 1ª temporada do anime com cenas inéditas e ficarão disponíveis nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Brasil e México.

Inicialmente, os especiais serão apresentados no original em japonês com legendas em todos os idiomas oficiais dos países em questão. Além disso, haverá também a versão dublada em inglês. Os episódios serão dublados em espanhol e português posteriormente.

(Reprodução)Fonte: Tokyo MX

Um dos especiais, conhecido como The Sibling’s Bond (O vínculo dos irmãos, em uma tradução livre) chegou a estrear nos cinemas japoneses em exibição limitada no ano de 2019, um mês antes da estreia na televisão. Em seguida, Natagumo Arc e Hashira Meeting Arc também foram transmitidos no último trimestre de 2020.

2ª temporada de Demon Slayer deve estrear ainda em 2021

De acordo com especulações, a 2ª temporada de Demon Slayer poderá chegar ainda em 2021. As expectativas continuam altas para os novos episódios, sobretudo depois do lançamento do filme Demon Slayer: Mugen Train — que deverá chegar ao Brasil muito em breve.

No Japão, o longa-metragem baseado no anime bateu diversos recordes de bilheteria e se mantém como uma das estreias mais celebradas entre o público.

Os novos episódios deverão focar em um dos arcos mais interessantes do mangá, conhecido também como “Distrito do Entretenimento”. A 2ª temporada do anime continuará a explorar os eventos expostos no filme, que, por sua vez, dão continuidade à saga dos personagens assistida no final da 1ª temporada.

No Brasil, os streamings Funimation e Netflix são responsáveis pela transmissão do anime. A 1ª temporada está disponível em ambas as plataformas.