Demon Slayer se torna maior bilheteria de um anime no cinema mundial

Demon Slayer — Kimetsu no Yaiba — The Movie: Mugen Train continua quebrando vários recordes ao redor do mundo. O filme se tornou a maior bilheteria de um anime nos cinemas em todo o mundo após a estreia nos cinemas dos Estados Unidos.

Demon Slayer estreou no cinema japonês em outubro de 2020 atingindo várias marcas importantes no país asiático. Agora, fez a sua estreia nos cinemas dos Estados Unidos e atingiu a impressionante marca de US$ 442,81 milhões, superando o antigo recorde que pertencia ao anime de Hayao Miyazaki, A Viagem de Chihiro (Sen to Chihiro no Kamikakushi), que arrecadou pouco mais de US$ 395 milhões enquanto esteve em exibição — o anime foi relançado nos cinemas durante a pandemia, no ano passado, o que o fez assumir a liderança nas bilheterias.

A 3ª posição no ranking é ocupada por Your Name (Kimi no na wa), com US$ 380 milhões, que antes da pandemia tinha a maior bilheteria mundial.

Na última terça-feira (27), Demon Slayer — Kimetsu no Yaiba — The Movie: Mugen Train vazou na PS Store norte-americana, porém, acabou sendo retirado do ar pouco depois.

(Fonte: Ufotable/Reprodução)Fonte: Comic Book

Sobre o anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba



O anime estreou em 2019 e se tornou popular por todo o mundo em pouco tempo.

A história segue Tanjiro Kamado, que vive uma viagem em busca da salvação da irmã Nezuko, que foi atacada por demônios. A trama trabalha efeitos especiais sensacionais durante a ação de maneira única e detalha a história de cada personagem.

O tempo dos acontecimentos é entre 1912 e 1926, no Japão, período do reinado do imperador Taisho.