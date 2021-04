Demora em renovação com Lucas Vázquez faz Real Madrid ganhar concorrência do Bayern de Munique e mais um gigante europeu

Peça importante no esquema tático de Zidane, Lucas Vásquez deve ser um dos nomes mais badalados da próxima janela europeia, que irá se iniciar em junho. Além do Real Madrid, que quer renovar com o jogador, pelos menos outros dois clubes já sondaram a situação do profissional, que a princípio, projeta ficar mais alguns anos defendendo a equipe do Santiago Bernabéu.









Além do Bayern de Munique, da Alemanha, que já procurou os madridistas para pesquisar informações sobre o jogador, o PSG, da França, já decidiu que irá tentar a contratação do profissional em em breve. Isso porque o técnico Mauricio Pochettino está interessado em reforçar a lateral e o comandante entende que o atacante possa fazer essa função, já que ele atua pelo lado direito e poderia ajudar a reforçar a marcação. A informação é do jornal AS, da Espanha.

Pelo menos por enquanto, o Real Madrid está confiante no acerto com o atacante e não irá aumentar a proposta, que é de um salário de R$ 20 milhões anuais. O clube entende que esse é o valor máximo que pode chegar para manter o jogador e confia na vontade de Lucas em permanecer no Maior Campeão da Champions League.

Lucas Vázquez já participou de 371 jogos pelo Real Madrid desde que chegou ao clube merengue e balançou as redes em 45 oportunidades, conquistando 11 títulos. O atacante chegou ao time espanhol em 2016 e nesse momento, está avaliado em 15 milhões de euros, segundo o Transfermaket.