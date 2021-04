Denilson vai na contramão de comentaristas e torcedores e defende o Palmeiras após derrota para o Defensa Y Justicia: “Só perde quem chega”

O Palmeiras foi do céu ao inferno em menos de dois meses. Após a conquista do tetracampeonato da Copa do Brasil, o Verdão foi derrotado nos pênaltis pelo Flamengo no último domingo (11), na Supercopa do Brasil e, nesta quarta-feira (14), acabou levando a pior novamente nas penalidades máximas diante do Defensa Y Justicia. O Alviverde teve que se contentar com o 2º lugar do torneio sul-americano e a torcida amargou momentos de pesar.









Quem gostou e muito da derrota do Verdão foram os rivais. No Programa Jogo Aberto desta quinta-feira (15), Renata Fan e os demais comentaristas não perderam tempo e brincaram boa parte do tempo com Denilson. A apresentadora foi mais além e não perdoou o amigo após mais um resultado negativo do Alviverde Imponente. “Não adianta fingir que nada aconteceu, que não perdeu a Recopa. Quem diria, hein? O Defensa y Justicia aprontou. Brasília não foi legal com o Palmeiras e já deixou sequelas. Não adianta se fazer de morto”, disse a colorada.

Diferente da maioria dos torcedores e de boa parte dos comentaristas, Denilson não “cornetou” a equipe do técnico Abel Ferreira. Na visão do ex-jogador, o atual campeão da América lutou até o fim mesmo com a equipe tendo atuado apenas três vezes nesse início de temporada. Apesar disso, o companheiro de programa da Renata Fan apontou falhas que foram cruciais para a derrota do Maior Campeão do Brasil.

“O Palmeiras correu até o fim e lutou até o fim. Estou orgulhoso do Palmeiras. Fisicamente os jogadores se entregaram muito. Tem que aguentar a zoeira, é natural. Mas chegou em tudo e só perde quem chega. Correram pra caramba… E os detalhes em uma final como essa fazem a diferença. O Empereur não ter isolado a bola no lance do segundo gol do Defensa, que sai a dois minutos do fim, o Gustavo Gómez, que pela primeira vez fez uma má partida pelo Palmeiras, ter perdido o pênalti… Lógico que precisa valorizar o Defensa y Justicia, mas o Palmeiras não fez uma partida ruim“, analisou.

O Verdão volta a campo nesta sexta-feira (16), às 22h, para o clássico contra o São Paulo, em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. O Choque-Rei marca o retorno da equipe ao torneio estadual após mais de um mês; os eventos esportivos na cidade de São Paulo ficaram suspensos em virtude do agravamento da pandemia do Coronavírus em todo estado.