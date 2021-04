Dentil/Praia Clube sai na frente na decisão da Superliga feminina

O Dentil/Praia Clube fez o dever de casa: forçou o saque, manteve o bom volume de jogo característico do time e contou com a boa atuação de Brayelin Martinez no ataque para derrotar o Itambé/Minas por 3 sets a 1 – parciais de 25-21, 25-12, 21-25, 25-22 -, na noite desta quinta-feira, no Centro de Desenvolvimento do Voleibol, em Saquarema (RJ) e abrir 1 a 0 na série melhor de três da final da Superliga Feminina 2020/21.

O Praia pode ser campeão e repetir o feito da temporada 2017/2018 – quando bateu o Rexona na final – já no próximo sábado, às 21h, quando as duas equipes voltam a se enfrentar novamente na bolha de Saquarema. O Minas precisa vencer para forçar a terceira partida segunda-feira, no mesmo horário e local.

Brayelin Martinez foi a maior pontuadora do jogo, com 22 pontos. Michelle marcou 14, foi eleita a melhor em quadra e ficou com o Troféu VivaVôlei. Pelo Minas, quem mais pontuou foi a americana Dani Cuttino, com 18 acertos. Thaisa fez 15. A central Carol, do Praia, marcou 12 pontos, 8 de bloqueio.

– Me emocionei porque eu não acreditei, né. Eu estou ali para ajudar a equipe, a função de ponteira-passadora nem sempre é valorizada. Ainda não ganhamos nada, mas demos um importante passo – disse Michelle, de 1,78m e 35 anos.