Depilação em casa: descubra melhor forma para tirar pelos do buço

Durante a pandemia do novo coronavírus, muitas mulheres começaram a fazer em casa alguns procedimentos que antes eram realizados nos salões de beleza. Um exemplo disso é a depilação, que com os métodos corretos e bastante atenção, pode ser feita em casa de forma segura.

Hoje, o mercado oferece diversos tipos de produtos para a depilação “faça você mesma”. Além da lâmina de barbear, existem cremes depilatórios, cera fria e linhas que ajudam a retirar os fios. Porém, com o buço os cuidados precisam ser redobrados e nem todo tipo de produto é indicado pelos especialistas.

Isso acontece porque a pele do rosto é mais sensível e, a depender da técnica utilizada, os pelos do buço podem engrossar. Por isso, a lâmina de barbear não deve ser utilizada neste tipo de depilação. Confira métodos seguros para retirar os pelos do buço:

Eles são práticos e não causam dor. Basta aplicar no local e esperar o tempo recomendado nas instruções e pronto, adeus pelos! Porém, vale ressaltar que esse tipo de produto retira os pelos de forma superficial, por isso o resultado não será de longa duração.

Além disso, eles possuem componentes químicos que podem causar alergia em algumas pessoas. Antes de usar, leia a “bula” do produto e teste-o no pulso, assim você pode observar os sinais de uma possível reação alérgica.

Ao contrário dos cremes depilatórios, esse método não causa alergias e é mais duradouro. Porém, é preciso tomar cuidado com a temperatura do produto (caso seja cera quente) e com sua aplicação. Um uso descuidado pode provocar queimaduras e irritações na pele.

Quem não tem uma pinça em casa, não é mesmo? A depilação com a pinça é eficaz e bem duradoura, além de não causar alergias. O problema é o trabalhão que dá retirar fio por fio, principalmente os mais finos. Mas se esse for o único material disponível, não desanime: coloque uma música ou um podcast e mãos a obra!

Tem gente que considera esse método doloroso, enquanto outras pessoas dizem não sentir nada. A linha depilatória é ideal para o buço, pois consegue retirar os pelos finos com uma eficiência maior que a pinça.

Ela também não apresenta riscos de alergia e pode ser manuseada facilmente em casa.