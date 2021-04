Depois de eliminação do Fortaleza nos pênaltis, Enderson Moreira é demitido

Eliminado da Copa do Nordeste nos pênaltis para o Bahia após um empate por 0 a 0 no tempo normal ontem, o Fortaleza anunciou, no fim da tarde deste domingo (25), a demissão de Enderson Moreira do comando técnico da equipe. Ele deixa o Tricolor do Pici após pouco mais de três meses e meio no cargo.

Enderson estreou no Fortaleza em 9 de janeiro, no empate por 0 a 0 diante do Grêmio. Apesar de ter conseguido livrar o clube do rebaixamento, as atuações na temporada de 2021 não vinham convencendo a diretoria. Os números dele no Tricolor são os seguintes: 12 vitórias, quatro empates e sete derrotas.

Veja o que o comunicado oficial divulgado pelo clube:

O Fortaleza Esporte Clube comunica oficialmente a saída do treinador Enderson Moreira e sua comissão. O clube agradece aos profissionais pela dedicação, pelo trabalho desenvolvido e deseja sucesso em seus novos desafios.