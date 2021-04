Depois de Lisca, Felipão surge como possível novo técnico do Santos; diretoria estuda nome do medalhão

O Santos passa por momentos de turbulência na temporada de 2021. Depois de se livrar do transferban ao negociar o atacante Soteldo, a alta cúpula santista foi pega de surpresa com o pedido de demissão do técnico Ariel Holan, que teve poucos meses de trabalho e resolveu deixar o clube.

“Queremos um treinador que goste de jogar com a base, que jogue para a frente, que agregue tecnologia. Vamos fazer o possível para trazer o treinador mais rapidamente. A nossa comissão permanente existe para isso. Suprir essas lacunas entre um técnico e outro”, avaliou o presidente Andrés Rueda.

Após o nome de Lisca, do América-MG, ter sido ligado ao Peixe nos últimos dias, outro treinador surgiu como um possível substituto para Holan: Luiz Felipe Scolari, o Felipão. O experiente comandante de 72 anos está sem clube desde que foi demitido do Cruzeiro, em janeiro de 2021. A informação é do site UOL Esporte.

Foto: Flickr do Cruzeiro



O portal ainda traz que nenhum dos dois treinadores recebeu uma proposta oficial, mas que consultas foram feitas. A ideia da diretoria é fechar com um treinador brasileiro que tenha por característica trabalhar com as categorias de base. Recentemente, o ex-treinador do São Paulo Juan Carlos Osorio foi especulado no Peixe.

O Santos vai em busca da recuperação dentro do Campeonato Paulista e da Copa Libertadores da América. Enquanto não tem um novo treinador, Marcelo Fernandes comanda a equipe.