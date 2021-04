Deportivo La Guaira 1×1 Atlético-MG: veja o resumo e as estatísticas da partida

O duelo entre Deportivo La Guaira e Atlético-MG pela Copa Libertadores começou com muita troca de passes entre as duas equipes. Apesar de começar com maior posse de bola, o Galo não conseguia convertê-la em gols. A equipe trabalhava a bola principalmente do lado esquerdo.

Porém, a primeira finalização foi do La Guaira, aos 19 minutos. Pol chutou para uma grande defesa de Éverson. Logo na sequência, o gol de abertura do placar. Martínez veio de trás, invadiu a área e finalizou tirando do goleiro do Atlético-MG, que até saltou, mas nada pôde fazer.

Precisando do resultado, o Galo começou a pressão. Nacho Fernández tentou de fora da área aos 34 minutos. Partindo da meia-direita, ele cortou para o pé esquerdo e finalizou. Olses defendeu mais uma vez sem conceder rebote. Aos 35, Tchê Tchê arrematou de longe, exigindo outra boa intervenção do goleiro do La Guaira.

No segundo tempo, logo com um minuto, Hulk arriscou um chute em cobrança de falta. A bola saiu à esquerda do gol de Olses. Aos 7 minutos, Nacho Fernández cobrou escanteio pela direita. Zaracho cabeceou sozinho na pequena área, mas a bola saiu sobre o gol da equipe venezuelana.

O gol de empate saiu aos 19 minutos. Guilherme Arana experimentou um chute. O goleiro rebateu e, na sequência, Zaracho mandou para as redes. Na sequência, brilhou a estrela de Éverson, que defendeu pelo menos três bolas perigosas, salvando o resultado para o Atlético-MG.

Deportivo La Guaira 1×1 Atlético-MG: veja as estatísticas da partida

Posse de bola: Deportivo La Guaira 29% x 71% Atlético-MG

Finalizações: Deportivo La Guaira 9 x 29 Atlético-MG

Finalizações no alvo: Deportivo La Guaira 6 x 9 Atlético-MG

Escanteios: Deportivo La Guaira 4 x 14 Atlético-MG

Impedimentos: Deportivo La Guaira 1 x 0 Atlético-MG

Faltas: Deportivo La Guaira 9 x 12 Atlético-MG

Cartões amarelos: Deportivo La Guaira 1 x 1 Atlético-MG

Passes: Deportivo La Guaira 254 (67% de precisão) x 589 (89% de precisão) Atlético-MG

Desarmes: Deportivo La Guaira 10 x 17 Atlético-MG