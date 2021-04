Deportivo La Guaira x Atlético-MG: acompanhe em tempo real o minuto a minuto AO VIVO e ONLINE da partida da Libertadores | Futebol AO VIVO

Pela rodada inaugural do Grupo H da Copa Libertadores, Deportivo La Guaira e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (21), em Caracas, às 19h (horário de Brasília). Você poderá acompanhar o minuto a minuto da estreia do Galo na competição aqui, no Bolavip Brasil.

Jogadores do Atlético-MG comemoram gol (Foto: Fernando Moreno/AGIF)



Depois de atuações contestadas no Campeonato Mineiro, o Atlético tenta dar uma resposta na Libertadores. O técnico Cuca tem como principais desfalques Diego Tardelli e Jair, lesionados. A tendência é que sejam titulares Keno, Nacho Fernández e Vargas, com Savarino e Hulk brigando por posição do lado direito.

Do lado do La Guaira, é provável que o treinador Daniel Farías não faça alterações na equipe que empatou com o Aragua há dez dias, pelo Campeonato Venezuelano. Apenas o goleiro reserva Santili não nasceu no país de origem do clube.

Deportivo La Guaira x Atlético-MG: assista ao tempo real da partida da Libertadores

