deputado sugere contratação voluntária de policiais penais

Um deputado estadual de Rondônia enviou pedido para o Governo Estadual, com cópia para a Secretaria de Justiça (Sejus), para que fosse criada uma norma que permitisse a contratação voluntária de policiais penais aposentador para suprir o deficit.

O deputado Anderson Pereira (PROS) destacou, em pedido, preocupação com o aumento da população carcerária que, em setembro de 2020, possuía mais de 14 mil apenados.

Além disso, reforçou que as baixas no sistema penitenciária são altas e não há previsão de reposição através de algum concurso público. O deficit de policiais penais prejudica tanto os agentes que permanecem em atuação, como para os apenados, por conta da dificuldade em manter a ordem.

“Temos o aumento da população carcerária e uma redução do efetivo de agentes. Isso é perigoso. O sistema pode ficar superlotado com o aumento da população carcerária e pode influenciar na segurança pública. É isso que as autoridades precisam entender”, explicou Pereira.

Por isso, pediu que fosse permitida norma para que policiais penais aposentados pudessem ser contratos. Além disso, deputado pediu mais atenção para os salários dos policias penais, ressaltando que não há reajuste salarial por mais de 8 anos.

Quer ficar por dentro de todas as novidades sobre editais de concurso público? O Direção Concursos preparou um grupo no Telegram com as principais notícias policiais. Clique aqui e participe!

Concursos públicos para ficar de olho em Rondônia

Para o estado de Rondônia, há uma série de concursos públicos que podem trazer boas oportunidades para quem tem interesse. O estado se destaca por trazer uma gama de previsões para várias áreas, como tribunais e administrativos. Confira:

Concurso público TJ RO: o edital do concurso para o Tribunal de Justiça de Rondônia terá a oferta de 43 vagas de níveis médio e superior com salários inicias de R$ 5.397,24 até R$ 8.223,41. O edital foi autorizado em fevereiro e será organizado pela FGV. Veja detalhes.

Confira os cursos do Direção para este concurso

Concurso DPE RO: a banca Cebraspe já foi definida como organizadora do certame, mas com empresa responsável por aplicar muitos certames no segundo semestre, edital pode sair somente em 2021.

PM RO: o concurso PM RO ofertará 20 vagas no cargo de oficial combatente, enquanto os Bombeiros oferecem cinco (5) vagas para o mesmo cargo, além de três outras vagas em cargos do quadro complementar na corporação. Veja maiores informações

PC RO: A comissão para o próximo concurso PC RO está formada, conforme publicação da edição do dia 22 de fevereiro do Diário Oficial de Rondônia. Concurso público está autorizada para 379 vagas de nível superior. Saiba mais.

Concurso Seduc RO: A comissão organizadora do próximo concurso Seduc RO foi formada. Segundo portaria que elabora a comissão, os servidores vão levantar o número de vagas e cargos não preenchidos no último edital, que foi realizado em 2016.

Assinatura Ilimitada

Prepare-se para a sua aprovação de maneira mais ágil, enxuta e completa com o incrível PDF 2.0: fruto da parceria entre Direção e Qconcursos, a plataforma proporciona uma nova experiência em estudos para concursos, totalmente integrada, com tecnologia avançada e que te dará a segurança de estar a cada dia mais próximo do seu sonho.