Deputados paraibanos concedem medalha de honra a Juliette do BBB21; entenda · .

Juliette Freire, participante do BBB21, foi homenageada pela Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba nesta terça-feira (13). Por unanimidade, os 36 deputados estaduais da casa decidiram conceder a honraria da Medalha Epitácio Pessoa à advogada, pela divulgação positiva que ela tem feito no reality sobre os costumes e valores da Paraíba.

De acordo com o Projeto de Resolução 279/2021, aprovado durante sessão de votação realizada remotamente, a ideia foi homenagear a maquiadora: “Após sofrer xenofobia durante a sua participação e se tornar destaque nacional pela sua atuação no reality show e defesa dos valores, costumes e cultura paraibanos”, justificaram eles.

A Medalha Epitácio Pessoa é a mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa da Paraíba e tem como objetivo “homenagear personalidades por sua importante contribuição à Paraíba”. Epitácio Pessoa (1865-1942) foi presidente do Brasil entre os anos de 1919 e 1922. Atualmente, a sede da Assembleia recebe o nome dele no centro de João Pessoa.

O idealizador da homenagem, Ricardo Barbosa (PSB-PB) explicou a motivação do projeto: “Ela consegue divulgar a Paraíba como destino turístico melhor do que qualquer agente público conseguiria fazê-lo. É em nome dessa paraibaneidade e desse orgulho que invadiu os lares dos brasileiros que justifico a concessão dessa honraria”.

Desde o início do BBB21, Juliette tem sido alvo de fofocas, críticas e xingamentos dos colegas de confinamento. Karol Conká, eliminada com a maior rejeição da história do Big Brother Brasil, 99,17% dos votos, foi acusada de xenofobia por conta de comentários feitos em crítica ao jeito de Juliette na casa. “Me disseram que lá na terra dessa pessoa é normal falar assim. Eu sou de Curitiba, é uma cidade muito reservadinha”, afirmou, à época.

A Anesp (Associação dos Nordestinos do Estado de São Paulo) entrou com uma ação civil pública na Justiça do Rio de Janeiro contra a cantora e a Globo na ocasião. Após sair do BBB21, Karol foi questionada por Ana Maria Braga se tinha algo contra o sotaque da paraibana na casa. “O sotaque? Não! Nada contra. Nunca! Acho incrível. o que me irritava era que ela falava alto demais e coisas desconexas”, justificou.

