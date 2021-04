Derrota no clássico aplica lição e Ceni liga o alerta para estreia na Libertadores: “erros técnicos e identificáveis”

Nesta quinta-feira (15), o Flamengo saiu derrotado por 3 a 1 no clássico diante do Vasco. Após a partida, o técnico Rogério Ceni comentou as percepções que teve na partida e apontou o motivo que causou o resultado negativo. Para o treinador, o Mengão pecou nos quesitos técnicos:

“Tivemos erros técnicos, simples, levamos gol com 5 minutos, dessa vez bola parada. Algo que trabalhamos. Infelizmente não conseguimos ir bem nesse sentido. O time lutou, batalhou, mas tecnicamente o time esteve abaixo. Apesar de criar boas chances, tecnicamente não desenvolvemos o que normalmente a gente joga”, declarou Ceni.









Com o resultado desta quinta-feira (15), o Rubro-Negro deixou escapar a chance de assumir a liderança da tabela da Taça Guanabara. O Volta Redonda lidera a competição com um ponto a mais que o Fla. Ceni detalhou como o gol sofrido logo no princípio do clássico atrapalho a equipe do Mais Querido.

“O gol cedo atrapalhou bastante. E temos que destacar a parte defensiva do Vasco, que foi bem. Baixou as linhas e competiu muito. Temos que valorizar a dedicação do adversário. O primeiro gol foi uma falha de marcação, não digo que foi falta de atenção. Temos jogadores para fazer a marcação individual, mais o zagueiro responsável de pegar a bola de segundo pau. Tínhamos alertado. A bola foi bem batida. O Vasco foi feliz e superou nossa defesa. Mas não foi falta de atenção”, pontuou.

Segundo Rogério, o resultado adverso e os erros cometidos, são lições para a estreia da Libertadores, que acontece contra o Vélez, na terça-feira (20), em Buenos Aires: “Temos que entender que precisamos melhorar. O jogo foi abaixo do que todos esperavam. Os times argentinos também são muito copeiros e competitivos, como foi o Vasco. Precisamos achar os espaços, analisar os vídeos e ver os erros, que achei bem identificáveis. Para terça, temos que jogar melhor”, finalizou.

O próximo compromisso do Mengão é diante da Portuguesa, no sábado (17), no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. Para a partida, Rogério deve escalar um Flamengo alternativo.