Derrotas nos pênaltis fazem Ademir da Guia mandar recado ao elenco: “Sei valor de vocês”

Após perder duas disputas de pênaltis em quatro dias, o ex-jogador Ademir da Guia mandou um recado ao elenco do Palmeiras nesta quinta-feira. O Divino escreveu que a equipe terá de lidar com a pressão de jogar pelo clube, mas destacou que o grupo precisa deixar isso para trás e que reconhece o valor dos jogadores.

“Jogar no Palmeiras é isso. Não tem sossego. A pressão é assim. Mas, se tinha uma coisa que sempre disse aos meus companheiros, era de NUNCA abaixar a cabeça. Bola pra frente. Deixa eles pensarem o que quiserem, porque eu sei realmente o valor de vocês!”, declarou o ídolo nas redes sociais.

Aos atletas: Jogar no Palmeiras é isso. Não tem sossego. A pressão é assim. Mas, se tinha uma coisa que sempre disse aos meus companheiros era de NUNCA abaixar a cabeça. Bola pra frente. Deixa eles pensarem o que quiserem, pq eu sei realmente valor de vcs! Ademir da Guia — Ademir da Guia (@Ademir_daGuia) April 15, 2021

Ademir da Guia atuou pelo Palmeiras entre os anos de 1961 e 1977. Ao todo, conquistou 11 títulos, marcou 155 gols e disputou 902 jogos, se tornando o jogador com mais partidas na história do clube alviverde.

Em meio ao cenário negativo marcado por dois vice-campeonatos, o Palestra volta aos gramados em busca da recuperação já nesta sexta-feira. O time faz clássico com o São Paulo às 22 horas (de Brasília), no Allianz Parque, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.