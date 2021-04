Desábato é oferecido e alimenta saída de Luiz Otávio no Botafogo: “É bem visto no papel de camisa 5”; Freeland analisa tratativas

A eliminação precoce no Campeonato Carioca com uma rodada de antecedência na Taça Guanabara piorou a crise no Botafogo. A situação de Marcelo Chamusca no comando técnico fica cada vez mais complicada, mas, a princípio, a direção não pensa em trocas profundas na comissão. Eduardo Freeland gravou vídeo no canal oficial do clube no YouTube em que pede o apoio da torcida neste momento tão complicado.









Chamusca vai usar a Taça Rio – segundo turno do Carioca – como preparação para a Série B, que começa dentro de um mês. O treinador se irritou na entrevista coletiva após a derrota para o Fluminense quando foi questionado a respeito do time ter regredido em campo. Em sua visão, os vários desfalques fizeram a equipe não apresentar seu melhor desempenho no clássico.

Já são cinco jogos sem vitória e o Botafogo só tem a Série B mesmo em disputa na temporada 2021. A eliminação no Estadual foi a segunda em menos de uma semana – na última quarta-feira (14), o Glorioso caiu ainda na segunda fase da Copa do Brasil diante do ABC. A direção alvinegra sabe que tem a obrigação de contratar mais reforços a Chamusca, especialmente neste momento.

Volante argentino foi oferecido ao Botafogo, que analisa a possível contratação (Foto: Miguel Schincariol/Getty Images Brasil)



O perfil “Botafogo_NSC” informou, há pouco, que o volante Leandro Desábato, ex-Vasco, foi oferecido ao clube alvinegro. Livre no mercado, o argentino de 30 anos estaria bem avaliado na mesa de Freeland para exercer a função do tradicional “camisa 5”. Vale lembrar que a torcida botafoguense vem reclamando demais das escalações de Luiz Otávio, nome bem contestado, na posição.

Nas últimas semanas, Desábato mantinha conversas para retornar ao Vasco. O meio-campista deixou recentemente o Cerezo Osaka, do Japão, e sua família gostaria de retornar ao Rio de Janeiro.Desábato foi um dos destaques da temporada 2018 do rival do Botafogo, antes de se transferir para o futebol japonês.

Além do nome de Desábato, o Botafogo trabalha em outras frentes para reforçar o elenco de Chamusca. Rafael Moura é o favorito para chegar ao ataque após a saída de Matheus Babi ao Athletico-PR.