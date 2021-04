Agatha Moreira revelou que está ansiosa para interpretar Giovanna novamente em Verdades Secretas 2. A atriz participou do Se Joga deste sábado (17) e comentou sobre a sequência da trama de Walcyr Carrasco. “É um desafio muito grande você fazer uma mesma personagem seis anos depois”, contou ela.

A namorada de Rodrigo Simas foi convidada pelo programa para falar sobre vilãs de novelas ao lado de Christiane Torloni –que também estaria em Verdades Secretas 2, mas precisou deixar o elenco.

Em determinado momento da conversa, Tati Machado comentou sobre o visual platinado da atriz e ressaltou que ela estará na continuação da história de Angel (Camila Queiroz). “É uma ansiedade que não cabe em mim”, afirmou Agatha.

As gravações de Verdades Secretas 2 estão previstas para começarem em 26 de abril. Os trabalhos da sequência deveriam ter se iniciado em março, mas foram adiados devido ao agravamento da pandemia da Covid-19.

Sucesso na faixa das 23h em 2015, o folhetim escrito por Walcyr Carrasco ganhou uma segunda temporada que será disponibilizada no Globoplay. A trama vai trazer Angel com o pé na lama após a morte de Guilherme (Gabriel Leone), que deixará a mulher sem dinheiro e com um filho doente para criar. Desesperada, a protagonista voltará para a prostituição.

A personagem de Camila Queiroz ainda precisará lidar com a sede de vingança de Giovanna, que gastará todas as suas energias para provar que a jovem assassinou Alex (Rodrigo Lombardi) a sangue frio. A filha do empresário vai contratar o detetive Cristiano (Romulo Estrela) para investigar o crime, mas o rapaz acabará aos pés de Angel.

Vilãs na TV

No programa de Fernanda Gentil, Agatha ainda comentou sobre suas experiências com personagens malvadas em A Dona do Pedaço (2019) e Haja Coração (2016).

“Desde que você se entende por gente, desde que você começa a assistir histórias, ouvir histórias, o vilão tá sempre muito presente”, ressaltou a jovem. “As vilãs estão, vamos dizer assim, em toda literatura. Se você não tiver o bandido, o que adianta ter o mocinho? Você vai buscar vilãs inesquecíveis, a bendita de quem matou Odete Roitman [Beatriz Segall em Vale Tudo]”, concordou Christiane Torloni.

“Sempre me perguntam como eram as cenas mais escrupulosas, de matar pessoas ou coisas assim. E eu sempre senti como cenas muito técnicas, elas não me tocam num lugar emocional como as cenas mais dramáticas. Dentro da Josiane, por exemplo, as cenas que ela tinha de embate com a mãe [Juliana Paes] me deixavam muito mais mexida”, contou Agatha.

Tati Machado abordou que as redes sociais trouxeram aos folhetins, que passaram a ter o público comentando cada detalhe na web. “Isso faz uma grande diferença pro lado bom, na verdade. A gente tem uma resposta rápida do público, uma resposta imediata do que o público tá achando. E também faz o público se aproximar de uma certa forma nas redes sociais da Agatha. Hoje existe uma separação muito mais concreta da personagem e atriz”, disse a loira.

“A Selva de Pedra [1986] é interessante porque é um remake, né? Quando você tem a sorte de ter personagens assim, e principalmente num tempo em que não tinha internet, em compensação você tinha uma coisa presencial que te dava a exata medida da temperatura do seu personagem”, afirmou Christiane.