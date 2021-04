Descansado, rival do São Paulo na estreia da Libertadores vive grande fase no Peru

Adversário do São Paulo na estreia da Libertadores, nesta terça-feira, o Sporting Cristal vive grande momento no Campeonato Peruano.

Inicialmente, a competição é dividida em dois grupos de nove equipes. O Sporting lidera o grupo B com quatro vitórias e 100% de aproveitamento. A equipe também possui o melhor ataque (11 gols) e a melhor defesa (1 gol sofrido).

Como a última partida que disputou foi na terça-feira, o time peruano chega para o confronto na Libertadores com uma semana de descanso, diferentemente do Tricolor.

Sequência de jogos do São Paulo

O São Paulo enfrenta o Sporting Cristal após ter participado de quatro partidas num intervalo de apenas sete dias. A última vez que os comandados de Crespo entraram em campo foi na sexta-feira, quando venceram o Palmeiras.

O Tricolor lidera seu grupo no Paulistão com seis vitórias, um empate e uma derrota. Assim como seu rival desta terça, o time possui o melhor ataque do campeonato (20 gols).